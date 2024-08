Brasil Produção de petróleo do Brasil tem alta em junho, aponta agência do setor

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

A produção total (petróleo e gás natural) foi de 4,353 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A produção de petróleo do Brasil em junho somou 3,409 milhões de barris por dia (bbl/d) em média, um crescimento de 2,7% na comparação com o mês anterior e de 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta sexta-feira (2).

Já a produção de gás natural em junho foi de 150,07 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), com alta de 3,1% frente a maio de 2024 e queda de 1,4% na comparação com junho de 2023.

A produção total (petróleo e gás natural) foi de 4,353 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).

No pré-sal, a extração de petróleo e gás natural atingiu 3,424 milhões de boe/d e correspondeu a 78,7% da produção brasileira. O volume representa um aumento de 3,3% em relação ao mês anterior e de 5,6% na comparação com o mesmo mês de 2023.

No mês, os campos marítimos produziram 97,6% do petróleo e 86,8% do gás natural.

Já os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,50% do total produzido, segundo a ANP.

2024-08-02