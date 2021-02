As escolas municipais de mais da metade das cidades da Região Metropolitana de São Paulo irão retomar às aulas presenciais somente em março, diferentemente do calendário estadual.

Das 39 cidades que compõem a região, 33 responderam e a maioria informou que estão oferecendo aulas à distância para os estudantes. Dessas, 21 cidades programaram o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais para o mês de março. Em outros casos, como o de Vargem Grande Paulista, o retorno é previsto para abril.

Oito cidades ainda não definiram um calendário de retomada das aulas.

As escolas particulares do Estado de São Paulo estão liberadas para o retorno das aulas presenciais desde o dia 1º. A rede pública municipal da cidade de São Paulo voltará no dia 15 de fevereiro.