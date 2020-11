Porto Alegre Professores podem se inscrever em concursos públicos da prefeitura de Porto Alegre a partir desta terça

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

A prefeitura de Porto Alegre publicou o edital para concursos públicos para o cargo de professor nas áreas de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Artes, História e Língua Inglesa.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (10) até 9 de dezembro. A previsão é de uma vaga para cada cargo, mais formação de cadastro reserva. O certame será realizado pela Fundação La Salle.

Os candidatos com inscrição homologada nos concursos públicos 605 a 612 – Professor – Áreas do Conhecimento, suspensos em março e cancelados pelo edital 82/2020, não terão sua inscrição e pagamento aproveitados no novo edital. Segundo a prefeitura, caso tenham interesse em participar dos novos concursos, deverão realizar o procedimento de inscrição e o pagamento da taxa.

