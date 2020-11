Economia Sine Municipal oferece mais de 200 vagas de emprego em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Sine Municipal de Porto Alegre oferece, a partir desta segunda-feira (09), 201 vagas de emprego. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para atendente de lanchonete, com 49 vagas, seguida por supervisor de atendimento ao cliente, com 30 postos abertos.

A sede do Sine Municipal funciona das 8h às 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, no Centro Histórico. Para concorrer, o candidato pode fazer a inscrição pessoalmente na unidade, levando a carteira de trabalho e comprovante de residência. Confira as vagas disponíveis:

Atendente de lanchonete – 49

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) – 30

Supervisor de atendimento ao cliente – 30

Serralheiro – 10

Vigilante – 10

Eletricista – 6

Pedreiro – 6

Azulejista – 5

Eletricista de instalações de prédios – 5

Instalador hidráulico – 5

Operador de telemarketing ativo – 5

Servente de obras – 5

Encarregado de obras – 4

Consultor de vendas – 3

Auxiliar administrativo – 2

Auxiliar de mecânico de autos – 2

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 2

Pintor de alvenaria – 2

Repositor de mercadorias – 2

Topógrafo – 2

Assistente de vendas – 1

Auxiliar de confeitaria – 1

Bombeiro hidráulico – 1

Chapeador de veículos – 1

Chapista de lanchonete – 1

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 1

Estofador de móveis – 1

Estoquista – 1

Farmacêutico – 1

Gesseiro – 1

Mecânico de automóvel – 1

Motofretista – 1

Recepcionista telefonista – 1

Técnico de edificações – 1

Vendedor interno – 1

