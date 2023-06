Geral Programa Acelera X – POA Inovadora recebe inscrições para startups só até este domingo

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

As 15 startups irão testar as suas soluções dentro do ambiente do Living Lab POA. (Foto: PMPA/Divulgação)

O Gabinete de Inovação da Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), lançou edital de chamada pública para seleção de 15 startups que irão participar do programa Acelera X – POA Inovadora.

Os projetos deverão ser inscritos até este domingo (4) por meio da plataforma Worldlabs. Podem participar iniciativas de inovação aplicadas a produtos ou serviços na área da Govtech, ou seja, aqueles que possam sanar desafios do município. Os selecionados receberão capacitação e mentorias on-line do Sebrae-RS e apoio da prefeitura.

“Queremos atrair soluções inovadoras que possam ser testadas e ajudem a transformar Porto Alegre, por meio de melhores serviços públicos e com impactos positivos na qualidade de vida da população da nossa capital”, explica o coordenador do Gabinete de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho.

As 15 startups irão testar as suas soluções dentro do ambiente do Living Lab POA. As selecionadas serão anunciadas em 9 de junho. O início das atividades está marcado para 23 de junho. No final, será feito o anúncio das 10 startups selecionadas para receberem a Bolsa Acelera X – POA Inovadora até 30 de novembro.

Objetivos

Este programa tem como objetivos:

– apoiar as startups diretamente envolvidas no programa de forma a acelerar sua competitividade, tornando-as sustentáveis;

– fortalecer o ecossistema do Estado, oferecendo suporte para que startups em estágio inicial consigam validar suas soluções, conquistar clientes e crescer de forma sustentável;

– fornecer conhecimento relevante para os empreendedores selecionados e conectar com outros atores do ecossistema, visando a consolidação dos negócios;

– oferecer aos empreendedores selecionados o que há de melhor em termos de aceleração de startups, com orientação de mentores de qualidade e networking;

– oferecer às startups atendimento personalizado de modo que tenham informações estratégicas para o desenvolvimento do negócio;

– Desenvolver uma comunidade em torno do programa;

– oferecer uma rede de parceiros locais dos mais variados setores e segmentos;

– oferecer bolsas para apoiar os empreendedores na continuidade da implementação do projeto de acordo com o edital específico;

– fomentar a inovação de Porto Alegre, através da realização e acompanhamento de testes inovadores, em áreas a serem definidas pelo Município;

– orientar sobre questões regulatórias durante o desenvolvimento das experimentações a serem realizadas no âmbito do Programa Sandbox Porto Alegre;

– aumentar a eficiência e diminuir os custos e tempo de validação inerentes ao desenvolvimento de produtos, processos, serviços, sistemas e modelos de negócios inovadores e escaláveis no âmbito do Município de Porto Alegre.

2023-06-03