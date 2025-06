Geral Programa de desassoreamento segue executando ações com 74 projetos em andamento no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Trabalhos do Desassorear RS em São Vendelino preveem a retirada de mais de 45 mil metros cúbicos de sedimentos. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom)

O Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS) segue avançando em intervenções em rios e arroios nos municípios gaúchos. Com 74 projetos atualmente em execução, a iniciativa promove a limpeza e a recuperação de cursos d’água que, devido ao acúmulo de sedimentos, apresentavam alto risco de transbordamentos em períodos de chuva intensa.

No total, já foram retirados 545.330,72 metros cúbicos de material dos leitos dos rios nas cidades em que os trabalhos estão em andamento. Coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), as ações integram o Eixo 1 do Desassorear RS, contemplando cursos hídricos de pequeno porte em perímetros urbanos.

Com o aumento da vazão dos arroios e rios, medida concreta de prevenção contra alagamentos, o impacto pode começar a ser sentido pela população dos municípios. A remoção dos sedimentos leva a uma redução significativa na possibilidade de enchentes, especialmente em períodos de maior instabilidade meteorológica.

O titular da Sedur, Marcelo Caumo, reforçou a importância da continuidade das obras. “Seguimos empenhados na execução do Desassorear RS como uma resposta técnica e eficiente às necessidades dos municípios. A limpeza dos leitos é uma solução imediata que garante mais segurança e tranquilidade para a população. Nosso compromisso é ampliar o alcance do programa e atender o maior número possível de comunidades afetadas”, afirmou.

“O trabalho do Desassorear RS já movimentou uma boa quantidade de sedimentos, e temos observado resultado positivo, principalmente durante a última semana, quando o arroio voltou a encher e percebemos que as águas não saíram facilmente do leito. Temos a previsão de retirar mais de 45 mil metros cúbicos de sedimentos, o que certamente trará maior segurança para a nossa população, especialmente os que moram próximo aos arroios Forromeco e Santa Clara”, afirmou o prefeito de São Vendelino, Régis Fritzen.

O Desassorear RS faz parte do Plano Rio Grande. Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. O Desassorear RS é uma das principais ações de infraestrutura ambiental e prevenção já implementadas no Estado. Com investimentos que totalizam R$ 300 milhões, oriundos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o programa está estruturado para atuar de forma contínua na recuperação e resiliência dos territórios atingidos pelas chuvas.

