Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

A UnidaSul Distribuidora Alimentícia S/A apresentou o balanço das ações sociais, culturais e de economia criativa realizadas ao longo de 2024. O Troca de Carinho, programa social da empresa, é a matriz responsável pelos trabalhos de responsabilidade social corporativa no mercado.

Sob sua gestão, estão oito iniciativas: a Fundação Semear, o Troco do Carinho, Mesa Brasil, Banco de Alimentos, Projeto Uniformes, Doação de Sangue, Patrocínios e Leis de Incentivo Fiscal. Esses projetos formam pilares estratégicos que conectam o ecossistema de negócios da empresa – atacado, varejo e atacarejo – às temáticas de filantropia, solidariedade, caridade e incentivos.

Segundo o relatório Troca de Carinho de 2024, as marcas Rissul e Macromix, pertencentes à UnidaSul, investiram mais de 2 milhões de reais em projetos sociais, beneficiando diretamente mais de 6 mil pessoas e abrangendo mais de 550 instituições espalhadas por mais de 50 cidades do Rio Grande do Sul. Outro destaque foi a distribuição de 184 toneladas de alimentos para entidades em diferentes regiões do Estado. Esse conjunto de trabalhos gerou um impacto social de 2,8 milhões de pessoas.

As áreas prioritárias apoiadas pela UnidaSul, por meio da Lei Rouanet e outras leis de incentivo fiscal, foram diversificadas em importantes áreas, como educação, cultura, saúde, atendimento ao idoso, proteção à criança e ao adolescente, esporte e entretenimento. O relatório também reforça o compromisso da UnidaSul com causas sociais apoiadas por entidades, fundações e institutos, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (IMAMA-RS), Instituto da Criança com Diabetes (ICD), Mesa Brasil e Fundação Semear, entre outras.

“Estamos cada vez mais cientes da responsabilidade empresarial que vai além da comercialização de produtos e serviços. Hoje, as organizações têm um papel ativo no desenvolvimento das comunidades em que estão inseridas, promovendo ações que integram aspectos sociais, econômicos e ambientais”, destacou o presidente da UnidaSul, Augusto De Cesaro.

“Esse compromisso social e de sustentabilidade faz parte do DNA da empresa, que também incentiva, internamente, o trabalho voluntário de seus colaboradores, a fim de contribuírem, de forma individual ou em grupo, com iniciativas que promovam a inclusão social, a solidariedade e a cidadania ativa nas comunidades onde estão inseridos”, explicou De Cesaro.

Reconhecimento

Em 2024, a UnidaSul foi reconhecida com o Prêmio Top Cidadania, na categoria Organização, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS). A premiação destaca empresas que se sobressaem em práticas de gestão de pessoas, desenvolvimento humano e responsabilidade social.

O reconhecimento foi fruto do projeto Conexões que Alimentam, iniciativa do Programa Troca de Carinho, em parceria com o Mesa Brasil Sesc. Esse projeto transforma alimentos que seriam descartados, mas ainda possuem valor nutricional, em refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade.

