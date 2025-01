Rio Grande do Sul Contratos da Secretaria Estadual da Saúde com 19 hospitais viabilizam mais 20 mil exames e consultas à população

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Titular da SES, Arita Bergmann, formalizou os repasses, oriundos de programa federal. (Foto: Alina Souza/SES)

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) formalizou na tarde dessa quinta-feira (30) contratos com 19 hospitais do Interior gaúcho, prevendo o repasse de verbas que viabilizarão um acréscimo de aproximadamente 20 mil exames e consultas adicionais à população. Na lista de especialidades estão cardiologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e oncologia, dentre outras.

Os recursos para a realização dos procedimentos fazem parte do programa “Mais Acesso a Especialistas”, do governo federal e cujo objetivo é ampliar e qualificar o acesso a atendimentos de saúde. Na semana passada, já haviam sido assinados os primeiros contratos no âmbito do programa, para oferecer 4,4 mil exames e consultas em hospitais de Erechim, Santa Maria e São Jerônimo.

Ao todo, serão realizadas por ano no Estado mais 283,2 mil Ofertas de Cuidados Integrados (OCI), como são definidas as consultas e exames no programa federal. Desse total, 177,8 mil já estão definidas, com a adesão dos hospitais. Nas próximas semanas, serão rubricados contratos para oferecer outros 90 mil procedimentos em 66 hospitais de municípios sem gestão plena.

“O governo do Estado, ao implantar o Gercon, programa de gerenciamento de consultas, passou a ter em 2023 a definição do tamanho das filas da saúde no Rio Grande do Sul”, destacou a titular da SES, Arita Bergmann. “Temos hoje condições de conhecer a demanda por consultas e de planejar, junto com os municípios e com apoio do governo federal, ações concretas para reduzir o tempo de espera e dar agilidade aos atendimentos.”

Ela acrescentou que, apesar de ter que lidar com os impactos da calamidade climática do ano passado, o Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a estruturar o plano de participação no “Mais Especialistas”, entregue em setembro. Destacou, ainda, iniciativas estaduais como o programa especializado “SERMulher”, com foco na saúde e redução de filas para a população feminina.

“Estamos trabalhando muito para diminuir o tempo de espera dos pacientes”, prosseguiu Arita. “Isso é possível porque contamos com o apoio das entidades e alinhamento com diferentes instâncias para o atendimento.”

O prefeito de Camaquã, Abner Dillmann, corroborou: “É um programa importante para todo o Estado na área de saúde”, reforçou que representou os municípios beneficiados na na cerimônia de assinatura. Para nós, como gestores, é um momento importante. Estamos qualificando a saúde e resolvendo gargalos”.

Para a superintendente do Ministério da Saúde, Maria Celeste Sems, os esforços dos governos estadual e federal são decisivos para reduzir o tempo de espera por tratamento. “É importante que estejamos irmanados para a redução das filas”, declarou. “É um problema de todo o País.”

Participaram da cerimônia prefeitos dos municípios beneficiados, secretários municipais de saúde, representantes dos hospitais e a equipe técnica da SES. Também compareceu a presidente do Conselho Estadual de Saúde, Inara Ruas

Hospitais beneficiados

– Hospital Santo Antônio (São Sepé).

– Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta.

– Hospital de Caridade (Santo Ângelo).

– Fundação Hospitalar de Rolante.

– Hospital Associação Santo Onofre (Cacequi).

– Hospital Bom Pastor (Ijuí).

– Hospital Caridade (Três Passos).

– Hospital Comunitário e Beneficente de Nonoai.

– Hospital de Alvorada.

– Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição (Piratini).

– Hospital de Clínicas (Ijuí).

– Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã.

– Hospital Montenegro (Montenegro).

– Hospital Oswaldo Cruz (Horizontina).

– Hospital Santo Afonso (Cândido Godói).

– Hospital São Luiz Gonzaga (São Luiz Gonzaga).

– Hospital São Roque (Getúlio Vargas).

– Hospital Universitário Urcamp (Bagé).

– Hospital Bom Pastor (Santo Augusto).

(Marcello Campos)

