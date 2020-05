Acontece Programa Mesa Brasil Sesc entrega doações arrecadadas em lives e em parceria com a Rede Atacadão

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

A solidariedade está sendo fundamental para muitas famílias neste momento de pandemia do novo coronavírus. Graças à doação de quem contribuiu com o Mesa Brasil nas lives produzidas pelo Sesc/RS e na campanha realizada em parceria com a Rede Atacadão, mais de 6.500 pessoas serão beneficiadas com mais de 7 toneladas de alimentos em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Nesta sexta-feira (15), o Sesc Comunidade fará a entrega de cestas básicas montadas com recursos arrecadados principalmente com as doações em dinheiro feitas durante lives musicais. Entre os itens que serão distribuídos, estão arroz, óleo e leite, que chegarão a 37 entidades sociais cadastradas no Mesa Brasil, beneficiando 3994 pessoas.

Nesta última quinta-feira (14), houve a doação de 1,3 tonelada de rúcula, 3 toneladas de banana e kits de alimentos angariados na campanha realizada em parceria com o Atacadão.

Se você ficou interessado e deseja contribuir, os dados da conta do banco são:

Banco do Brasil: SESC – Sesc Mesa Brasil 2020

Agência: 3418-5, Conta Corrente: 6461-0 (Conta cadastrada no CNPJ: 03.575.238/0001-33).

É possível contribuir com qualquer quantia – uma doação de R$ 5, por exemplo, equivale a 1kg de alimento, que irá ajudar a complementar cerca de cinco refeições.

