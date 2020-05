Acontece Entrega Solidária: Rede Asun de supermercados faz entregas gratuitas para consumidores que doarem cestas básicas

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Rede de supermercados completa 56 anos de atividades.(Foto: Divulgação Asun)

Neste momento de pandemia, muitas pessoas querem ajudar aos mais necessitados, porém têm restrições para sair de casa. Mas a rede de supermercados Asun tem uma boa notícia: a Entrega Solidária. “O Asun faz entregas gratuitas para quem doar a partir de cinco cestas básicas e ainda enviamos fotos do momento da entrega aos beneficiados”, explica o responsável pelas operações da rede, Túlio Bolzoni.

São dois tipos de cestas básicas, com preços especiais. O procedimento é feito pelo WhatsApp (51) 984.25.01.92. Siga estes passos:

1 – Mande mensagem para o Asun informando o nome, endereço e telefone da entidade beneficente que você escolheu. A partir de cinco cestas, o Asun entrega sem custos para Porto Alegre e Grande Porto Alegre.

2 – Informe qual tipo de cesta básica que deseja doar e a quantidade.

3 – Deposite o pagamento na conta do ASUN SUPERMERCADOS, CNPJ: 92.091.891/0001-57. Banco 041, Banrisul. Agência: 0670. Conta corrente: 06.118270.0-1. Envie o comprovante do depósito pelo WhatsApp.

O Asun realiza a entrega em até 72 horas e a equipe ainda tira fotos dos beneficiados no momento da entrega, que são enviadas aos doadores por WhatsApp para que possam conferir o resultado da sua ação de solidariedade. Além disso, haverá uma placa identificando o doador.

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA OS CONSUMIDORES PRESENCIAIS

Já quem pode ir até um dos supermercado da Rede, pode ficar tranquilo, pois o Asun adotou várias medidas de proteção aos clientes e funcionários, como:

controle de acesso para evitar aglomerações;

álcool gel na entrada e nos caixas;

placas de acrílico nos caixas;

máscaras e protetores faciais para todos os funcionários;

higienização dos carrinhos;

marcadores de afastamento no piso para organização de filas;

horário especial para idosos/grupo de risco;

afastamento de funcionários do grupo de risco.

Além destes procedimentos, o Asun realiza a distribuição de luvas descartáveis para os consumidores nas entradas dos supermercados. Túlio Bolzoni explica: “Além de cumprir 100% das exigências dos órgão de fiscalização, estamos oferecendo segurança adicional através a distribuição gratuita de luvas descartáveis. Ontem(14/5), a aceitação dos consumidores na loja da Plínio foi excelente e já estamos implantando em todas as demais lojas da rede. Queremos ser a empresa que oferece maior segurança e conforto aos clientes para ultrapassarmos, o mais rápido possível, esta terrível crise”, relatou o responsável pelas operações do Asun.

OUTRAS OPÇÕES: DRIVE THRU E DELIVERY

Há outras opções para adquirir suas compras no Asun. Pelo Drive Thru, basta fazer o pedido através do WhatsApp da loja mais próxima, agendar horário e buscá-lo no estacionamento do supermercado, sem precisar sair do carro. E ainda pelo Delivery, que pode ser feito por aplicativo de entrega ou pelo próprio Asun.

Saiba mais, clicando ao lado: Asun

Neste ano, a rede de supermercados Asun completa 56 anos de história, somando 30 lojas entre Porto Alegre e região metropolitana e Litoral Sul e Norte.

