Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

O projeto chega em Eldorado do Sul para impulsionar o desenvolvimento da comunidade após as enchentes de maio Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, será palco do lançamento do Programa Decolagem, uma iniciativa do Favela 3D – Digna, Digital e Desenvolvida, idealizado pela ONG Gerando Falcões e com execução do Instituto gaúcho Ascendendo Mentes. Com um investimento de aproximadamente R$11 milhões, o projeto busca reconstruir e transformar a realidade de 500 famílias da Vila Costaneira, uma das comunidades mais afetadas pelas enchentes de maio.

Esse será o primeiro projeto Favela 3D no Sul do Brasil, trazendo para a comunidade melhorias na infraestrutura de saneamento básico, habitação, inclusão digital, desenvolvimento social e geração de renda. O Governo do Rio Grande do Sul também está apoiando o programa. As obras já foram iniciadas e devem ser concluídas em 2 anos. Um dos principais pilares do projeto, o Programa Decolagem, oferecerá acompanhamento individualizado para cada participante por meio de um aplicativo, garantindo suporte contínuo para sua evolução e autonomia.

“A Favela 3D é a transformação das favelas em ambientes dignos, digitais e desenvolvidos. Desafiamos o potencial humano ao seu limite para construir um futuro com mais oportunidades e dignidade para todos”, destaca Nina Cardoso, Gerente Regional da Região Sul da Gerando Falcões e CEO do Instituto Ascendendo Mentes de Porto Alegre.

O evento contará com a presença de cerca de 250 pessoas, incluindo representantes de 20 investidores que tornaram esse projeto possível Gerdau, Pri, Zamp, BTG, Família Setubal, NBA, Patria Investimentos, XP, Dental Spped, Dell, Vakinha, Melnick, Fundo Regenera, Instituto Helda Gerdau, Oleoplan S.A., Tramontina, Aeromot, Ouro e Prata, Vibra Alimentos, SLC Máquinas, Inst. Renner e CMPC.

A programação será dividida em dois momentos: uma conversa inicial com os investidores e, na sequência, um evento aberto à comunidade, marcando oficialmente o início dessa transformação na Vila Costaneira.

https://www.osul.com.br/programa-vila-costaneira-investimento-r11-milhoes/

2025-03-15