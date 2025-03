Acontece UniSuper expande Rede ProSuper com abertura de nova loja no bairro Cristo Redentor em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com 600m² de área de vendas, o estabelecimento tem disposto uma ampla variedade de produtos. Foto: Divulgação Com 600m² de área de vendas, o estabelecimento tem disposto uma ampla variedade de produtos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede ProSuper, criada pelo UniSuper com o objetivo de fortalecer o comércio de bairro por meio do associativismo, expande sua atuação em Porto Alegre com a inauguração de sua segunda unidade na cidade. Localizada na Rua Edmundo Bastian, 791, no bairro Cristo Redentor, a loja foi aberta na última quarta-feira (12) oferecendo uma opção acessível e conveniente para os moradores da área. A unidade irá operar de segunda a sábado, das 07h30 às 20h30, e aos domingos e feriados, das 8h30 às 19h.

Com 600m² de área de vendas, o estabelecimento tem disposto uma ampla variedade de produtos, incluindo padaria, açougue e hortifruti, com foco em itens frescos. Além disso, conta com 20 vagas de estacionamento e 5 checkouts, proporcionando maior praticidade e eficiência para os consumidores.

“Nosso compromisso é fortalecer o comércio local, oferecendo comodidade e bons produtos para a comunidade, enquanto expandimos a ProSuper de maneira a atender com excelência os anseios dos clientes”, afirma o CEO da Rede UniSuper, Sandro Formenton.

O novo empreendimento é liderado por Mozara Machado Rodrigues, profissional com mais de 20 anos de experiência no varejo. Após atuar como licenciada da Rede UniSuper, Mozara optou por seguir sua carreira empreendedora, assumindo a gestão desta nova loja. “Acredito que um bom supermercado de bairro é fundamental para a comunidade. Estamos muito felizes em abrir nossa nova loja no Cristo Redentor e esperamos que os clientes se sintam em casa, com um atendimento acolhedor e tudo o que precisam”, afirma Mozara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/unisuper-expande-rede-prosuper-com-abertura-de-nova-loja-no-bairro-cristo-redentor-em-porto-alegre/

UniSuper expande Rede ProSuper com abertura de nova loja no bairro Cristo Redentor em Porto Alegre

2025-03-14