Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O Voa Brasil é realizado por meio de uma parceria do governo federal com as principais companhias aéreas do País Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O Voa Brasil é realizado por meio de uma parceria do governo federal com as principais companhias aéreas do País. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Desde que foi lançado, no fim de julho, o programa Voa Brasil, do governo federal, comercializou cerca de 8 mil passagens aéreas com preços de até R$ 200.

A quantidade de passagens corresponde a 0,26% dos 3 milhões de bilhetes disponibilizados, nesta fase inicial do programa, a 23 milhões de aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), independentemente da faixa de renda, e que não tenham viajado nos últimos 12 meses.

O Ministério de Portos e Aeroportos, responsável pelo programa, declarou, na quinta-feira (5), que as vendas estão em expansão. “A plataforma recebeu mais de 100 mil acessos até agora, ou seja, há interesse por parte dos aposentados. Os números vão crescer, de acordo com a oferta e publicidade do programa”, prevê a pasta.

O Voa Brasil é realizado por meio de uma parceria do ministério com as principais companhias aéreas do País. Portanto, não há custo para o governo federal com a oferta das passagens.

Principais destinos

Das 8 mil passagens vendidas pelo Voa Brasil, 44% dos bilhetes comercializados são de voos para cidades do Sudeste e 41% do Nordeste. Entre os destinos mais procurados, estão São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Fora do eixo Sudeste-Nordeste, Brasília é uma das localidades com alta procura de voos por parte do público-alvo do programa.

Os aposentados do INSS podem conferir todas as ofertas de bilhetes aéreos e demais informações no site oficial do programa. Para acessar o sistema, é preciso ter conta perfil ouro ou prata no portal único de serviços digitais do governo federal, o Gov.Br.

