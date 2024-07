Colunistas Progressistas forma mais de 8 mil lideranças com o programa Capacita 11

Por Flavio Pereira | 11 de julho de 2024

Série de encontros preparou lideranças e candidatos para as eleições municipais Foto: Filipe Lederhos/Divulgação Série de encontros preparou lideranças e candidatos para as eleições municipais. (Foto: Filipe Lederhos/Divulgação) Foto: Filipe Lederhos/Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Partido Progressistas quer ampliar sua presença na vida política do Rio Grande do Sul. O partido conquistou em 2020, nas eleições municipais, 144 prefeitos, 116 vice-prefeitos e 1.129 vereadores. Concluiu a série de encontros do programa Capacita 11, formando mais de 8 mil lideranças políticas em 52 eventos realizados nas diferentes regiões do Estado.

Maior programa de qualificação já realizado por um partido político no Estado, o Capacita 11 debateu conteúdos voltados para as eleições municipais. Promovido em parceria com a Fundação Francisco Dornelles, o programa promoveu o compartilhamento de experiências e discussões de conteúdos voltados para as eleições municipais de 2024. Desafios da comunicação digital, legislação eleitoral e estratégias políticas foram os principais temas abordados.

“Finalizamos nosso ciclo de capacitações, consolidando o Capacita 11 como o maior programa de qualificação já realizado por um partido político no Rio Grande do Sul. Nosso objetivo foi aprimorar o desenvolvimento das nossas lideranças, de forma a fortalecer ainda mais o Progressistas no Rio Grande do Sul. Isso reforça o nosso compromisso de apoio ao municípios e de impulsionar o crescimento da sigla”, destaca o presidente do PP no Estado, Covatti Filho.

