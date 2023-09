Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 13 comunidades nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A iniciativa atende regiões em situação de vulnerabilidade social. Foto: Divulgação/PMPA A iniciativa atende regiões em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Bota-Fora, da prefeitura de Porto Alegre, realiza o serviço em 13 comunidades entre esta terça-feira (26) e a sexta-feira (29). A ação ocorre a partir das 8h.

A iniciativa atende regiões em situação de vulnerabilidade social, presente em cerca de 200 comunidades, e tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos.

Conforme o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), isso evita que material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora.

A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

“O Bota-Fora oportuniza que os cidadãos realizem o descarte correto de materiais e resíduos, que poderiam formar focos irregulares de lixo. Seguiremos vigilantes e fiscalizadores dos serviços prestados à população, com o foco na zeladoria da cidade”, ressalta o secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade.

Programação por comunidades

Terça-feira (26): Cristal (Cristal), Vila Gaúcha (Santa Teresa), Prisma (Santa Teresa), Malvina (Santa Teresa) e Vila Ecológica (Cristal);

Quarta-feira (27): Colina do Prado (Agronomia), Júlia (Belém Novo), Copacabana (Belém Novo), Arado Velho (Belém Novo), Dois Irmãos (Rubem Berta), Jardim da Amizade (Costa e Silva) e Parque das Laranjeiras (Costa e Silva);

Sexta-feira (29): Pinheirinho (Lomba do Pinheiro).

Ecopontos

UDC CRUZEIRO DO SUL: Av. Cruzeiro do Sul, 1.445 – Bairro Cruzeiro do Sul.

Horário de Funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h.

UDC CARVALHO DE FREITAS: Rua Professor Carvalho de Freitas, 1.012 – Bairro Glória.

Horário de Funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h.

UDC BERNARDINO SILVEIRA DE AMORIM: Av. Bernardino Silveira de Amorim, 2.261 – Bairro Rubem Berta.

Horário de funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h.

UDC CÂNCIO GOMES: Travessa Carmem, 111 – Bairro Floresta.

Horário de Funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h.

UDC FÁTIMA PINTO: Rua Alfredo Ferreira Rodrigues, 975 – Bairro Bom Jesus.

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, aos sábados e feriados, das 8h às 17h.

UDC HUMAITÁ: Rua José Aloísio Filho, 780 – Bairro Humaitá.

Horário de Funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h.

UDC PRINCESA ISABEL: Avenida Ipiranga, 2765 – Bairro Santana (entrada pela rua Livramento, na esquina com avenida Princesa Isabel).

Horário de Funcionamento: de segunda-feira à sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados e feriados, das 8h às 12h.

Fone 3289 6821 (Sede das UDC’s)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-bota-fora-atende-13-comunidades-nesta-semana-em-porto-alegre/

Projeto Bota-Fora atende 13 comunidades nesta semana em Porto Alegre

2023-09-24