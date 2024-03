Porto Alegre Projeto Orla Para Todos retoma as atividades semanais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











No ano passado, desde o início do projeto em junho, foram cerca de 6 mil atendimentos Foto: Rodger Timm/PMPA No ano passado, desde o início do projeto em junho, foram cerca de 6 mil atendimentos Foto: Rodger Timm/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Orla para Todos retomou as atividades nesta semana. A iniciativa é uma parceria da Smelj (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude), por meio da Diretoria de Esporte, e clubes esportivos de Porto Alegre. As ações são realizadas nos espaços esportivos do Trecho 3 da Orla do Guaíba.

Os atendimentos ocorrem durante quatro dias da semana. Segunda-feira e quarta-feira têm atividades no turno da tarde, das 14h às 16h, com práticas realizadas pelos profissionais da Associação Atlética Banco do Brasil. Na terça e quinta-feira, as ações ocorrem entre 9h e 11h, a cargo do Sesc-RS.

São desenvolvidos exercícios esportivos, lúdicos e recreativos, de forma gratuita, para crianças e adolescentes da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e para pessoas com deficiência por meio da Coordenação de Paradesporto da Smelj.

“Retomar o projeto Orla para Todos mostra que estamos no caminho certo, ao proporcionar o uso do espaço público como forma de promoção do esporte, inclusão e saúde” afirma a secretária da Smelj Débora Garcia.

Orla para Todos

O programa foi criado em junho do ano passado. Até dezembro de 2023, foram cerca de 6 mil atendimentos a jovens. O objetivo é proporcionar, a crianças de instituições filantrópicas, uma experiência diferenciada de lazer, disciplina e descoberta de talentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-orla-para-todos-retoma-as-atividades-semanais-em-porto-alegre/

Projeto Orla Para Todos retoma as atividades semanais em Porto Alegre

2024-03-26