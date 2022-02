Porto Alegre Projeto quer transformar Porto Alegre em referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

O projeto foi desenvolvido a partir da iniciativa global C/Can (City Cancer Challenge) Foto: Divulgação O projeto foi desenvolvido a partir da iniciativa global C/Can (City Cancer Challenge). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Transformar a realidade do diagnóstico e tratamento do câncer no Brasil. Esse é o propósito do IGCC (Instituto de Governança e Controle do Câncer), que será lançado em Porto Alegre nesta quarta-feira (16), em evento híbrido na prefeitura, a partir das 10h.

O projeto foi desenvolvido a partir da iniciativa global C/Can (City Cancer Challenge), que apoia cidades de todo o mundo para alcançarem acesso equitativo, célere e de qualidade no controle e tratamento da doença.

Criado para ser o parceiro de sustentabilidade do C/Can na Capital gaúcha, o IGCC é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que pretende articular, propor e apoiar iniciativas governamentais, das universidades e da sociedade civil que colaborem para a promoção de um tratamento oncológico direcionado à melhoria da gestão, prevenção, acesso, rastreamento e diagnóstico do câncer em âmbito nacional.

Na solenidade, o prefeito Sebastião Melo apresentará os fundamentos da Política Pública Municipal de Enfrentamento ao Câncer.

“À medida em que renovamos nosso acordo de trabalhar juntos, já podemos ver o valor e o impacto do que foi conquistado em Porto Alegre. Estou confiante de que conforme vamos avançando, fortalecemos ainda mais as bases para uma abordagem sustentável, melhorando, assim, o acesso no enfrentamento ao câncer, bem como a qualidade nos cuidados com a doença”, comentou a CEO do C/Can, Susan Henshall.

Desde 2018, a Capital gaúcha tornou-se a primeira e única cidade brasileira a aderir ao City Cancer Challenge. A fundação autônoma atua em 11 países ao redor do mundo, apoiando cidades para alcançarem acesso equitativo, célere e de excelência no controle e tratamento do câncer. Com um trabalho multissetorial e colaborativo, foram elaborados projetos-piloto que melhorem o sistema de saúde local, com possível impacto também na sistemática de saúde nacional.

