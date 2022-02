Bolsonaro desembarca em Moscou para encontro com o presidente da Rússia e reunião com empresários

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira (15), por volta das 10h (horário de Brasília, 16h no horário local), em Moscou, na Rússia. Nesta quarta-feira (16), ele tem um encontro com o colega russo Vladimir Putin e uma reunião com empresários.

Segundo o governo brasileiro, o objetivo da visita é ampliar as relações comerciais entre Brasil e Rússia, que são integrantes do Brics. Entre os principais assuntos a serem tratados, está a compra de fertilizantes russos pelo Brasil. Conforme Bolsonaro, também serão discutidos temas como energia, defesa e agricultura.

A Rússia é atualmente o epicentro da maior crise diplomática internacional em curso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma que Putin deseja invadir a Ucrânia. O governo russo nega.

Bolsonaro declarou que “pede a Deus que reine a paz no mundo, para o bem de todos nós”. Ele permanece em Moscou até esta quinta-feira (17), quando embarcará para a Budapeste, capital da Hungria, onde se reunirá com o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán.