Esporte Promessa do Grêmio, Jean Pyerre diz não pensar no futuro: “Estou em um dos maiores clubes do Brasil”

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











“Eu penso só no agora, tenho um dever com o Grêmio", diz o jogador. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA “Eu penso só no agora, tenho um dever com o Grêmio", diz o jogador. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Jean Pyerre é mais um dos jogadores criados “em casa” e que deve render, no futuro, bons frutos ao Grêmio. O jogador falou com exclusividade para a Rádio Grenal nesta segunda-feira (27) no programa Grenal FC. O meia de 22 anos é natural de Alvorada e, com 4 anos, já tinha sua profissão escolhida: o futebol. “Eu sempre acompanhava minha família. Se tornou um ponto de referência para mim”, revelou. Mas Jean não pensa agora nos próximos passos para o futuro.

É comum jogadores formados nas categorias de base dos clubes se destacarem e serem vendidos, mesmo sabendo disso, Jean segue com a cabeça no tricolor. “Eu penso só no agora, tenho um dever com o Grêmio. As coisas acontecem naturalmente. Estou em um dos maiores do brasil. Claro que a gente sonha em jogar na Europa ou na Seleção Brasileira, mas jogar no Grêmio é algo gratificante”, comentou.

Quando o atleta está nas categorias de base tem como inspiração atletas do profissional e hoje Jean Pyerre serve de exemplo para muitos garotos. “Acredito que a gente serve de inspiração e, com isso, sentimos nosso trabalho valorizado. Somos exemplos pra eles, sempre que dá conversamos com os mais novos.”

Na vida de todo atleta também há períodos não tão bons, e Jean passou por um momento muito difícil. Em setembro do ano passado, o atleta sofreu uma lesão na coxa e só voltou a atuar esse ano, depois de um longo período parado. “Houveram rumores de que não voltaria a jogar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi buscar conhecimento dos médicos do clube. Eles me aliviaram e logo fiquei tranquilo.” Jean ainda não havia marcado neste ano, mas logo no primeiro jogo após a parada da pandemia o atleta voltou a balançar as redes e com direito a dança. O meia explicou a comemoração. “A gente fica na brincadeira e as vezes fazemos passinho. O Guedes deu a ideia e a gente acabou fazendo na hora ali.”

O próximo passo de Jean Pyerre é ter uma sequência de jogos e agora, na quarta-feira (29), o tricolor encara o Aimoré. A Federação Gaúcha de futebol já confirmou o local e o horário: às 15h, na Arena Alviazul em Lajeado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte