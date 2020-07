Grêmio Com desconforto muscular, Thiago Neves vira desfalque no Grêmio para a partida contra Noia

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Partida ocorre nesta quarta-feira, às 15h, em Bento Gonçalves Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Já classificado para a próxima fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio entrará em campo com uma formação alternativa, diante do Novo Hamburgo. O técnico Renato Portaluppi já adiantou que irá preservar os titulares, dando oportunidade para outras peças. Apesar disso, uma baixa já é certa. Trata-se de Thiago Neves, que ainda sequer entrou em campo desde a retomada do futebol.

A partida válida pela última rodada da fase de grupos ocorre nesta quarta-feira, a partir das 15h, em Bento Gonçalves. Com vaga garantida já às semifinais, o time tricolor deve ter a presença dos jovens nesta partida. Alguns nomes que ainda não apareceram em campo desde a retomada podem ser novidades, como o lateral Orejuela, além de Rodrigues, Lucas Araujo, Patrick, Isaque, que devem ser opções no banco.

Na relação, também está Marcelo Oliveira. O lateral, promovido a zagueiro, deve aparecer no banco de reservas após um longo período afastado dos gramados por conta de uma lesão grave no joelho direito ainda em março de 2019. O jogador precisou passar por cirurgia após romper o ligamento patelar, o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral lateral durante o empate em 0 a 0 com o Juventude, pela semifinal do Gauchão, ainda em 28 de março.

Ainda, neste retorno inicial, a expectativa é que Marcelo ainda não tenha minutagem em campo, mas permanecendo no banco de reservas.

Por outro lado, um nome já baixa certa. O meia Thiago Neves, com desconforto muscular, não ficará entre os relacionados. Maicon ainda é dúvida, mas deve atuar pelo menos por 45 minutos. O capitão foi desfalque na última rodada por conta de dores musculares.

Na tarde desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi comanda o último treino antes da partida.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

