Grêmio Provável titular no jogo desta quarta-feira, David Braz ressalta: “Temos que chegar e conquistar alguma coisa, a motivação está no título”

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal

Nesta terça-feira (28) o Grêmio realizou o último trabalho antes do jogo contra o Novo Hamburgo, que pode carimbar a ida do tricolor para as semifinais da Taça Francisco Novelleto, o segundo turno do Gauchão. Após o treino, o zagueiro David Braz, que deve ser titular no jogo desta quarta-feira (29), concedeu entrevista coletiva e falou sobre as expectativas da partida. Ao que tudo indica, Renato deve entrar em campo com um time reserva, e Braz falou sobre a importância dessa chance dada pelo técnico:

“A importância pra nós jogadores que vamos ter oportunidade é mostrar para o professor que temos totais condições de estar ajudando o Grêmio. E para o professor, é ele saber que pode contar com a gente nesse momento, principalmente nessa reta final do Campeonato Gaúcho”, destacou.

O zagueiro também falou sobre a motivação da equipe para conquistar o título do Gauchão 2020. A classificação gremista já está encaminhada, mas nesta quarta, o Grêmio joga para conseguir passar em 1º na tabela geral da competição: “A motivação está no título. Como o professor fala, não adianta chegar aqui e dizer que jogou no Grêmio. Temos que chegar e conquistar alguma coisa. No futebol é assim, né? Você só é lembrado se você conquista“.

“Está sendo diferente. Nunca passamos por isso, 4 meses parados, sem jogar, só treinando. A gente sabe dessa dificuldade que é o ritmo de jogo. Ainda não estamos no ideal, mas estamos buscando isso. Até pela importância da camisa que a gente carrega”, disse o Braz sobre a adaptação ao ritmo de jogo que está sendo retomado aos poucos.

Sobre o adversário de amanhã, exaltou o Noia, mas garantiu que entrega não vai faltar: “O Novo Hamburgo começou muito bem esse 2º turno, está brigando pela vaga na próxima fase. Vai ser um jogo difícil. Se confirmar essa possibilidade de mudanças na equipe, vamos tentar aproveitar a oportunidade da melhor maneira”.

Por fim, David Braz homenageou o jornalista Rodrigo Rodrigues, que faleceu em decorrência de complicações da Covid-19: “Queria aproveitar para fazer uma homenagem a um grande amigo que faleceu hoje, o Rodrigo Rodrigues. Muito triste essa notícia porque o Rodrigo foi um grande amigo que eu fiz dentro da comunicação e do futebol. Já tive várias oportunidades de ser entrevistado por ele, e ele deixa um legado de alegria”.

O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo nesta quarta-feira (29), às 15h, no Estádio Alviazul, em Lajeado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio