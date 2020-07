Grêmio retira Ferreira da lista de inscritos do Gauchão; Fabrício é o substituto

O Grêmio decidiu retirar o atacante Ferreira da lista de inscritos do Campeonato Gaúcho, e substituí-lo pelo centroavante Fabrício, recém-promovido ao grupo principal. Com a mudança, o novo inscrito já pode fazer parte da equipe que enfrenta o Novo Hamburgo nesta quarta-feira (29).

O jurídico gremista havia orientado o clube a manter o nome de Ferreira na lista, visto que a retirada do mesmo poderia contar contra o clube no processo movido por ele para rescindir o contrato. Devido ao imbróglio contratual, o atacante está afastado do elenco gremista.