Esporte Gauchão: Grêmio encara o Novo Hamburgo em Lajeado

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

(Foto: Editoria de Arte/O Sul)

O Grêmio encara o Novo Hamburgo, na tarde desta quarta-feira (29), pela sexta e última rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

A partida acontece na Arena Alviazul, em Lajeado. O Tricolor lidera a chave B, com 13 pontos, e já está matematicamente classificado para as semifinais do torneio estadual.

Já o Novo Hamburgo tem sete pontos e é o segundo colocado no grupo A. O jogo começa às 15h.

