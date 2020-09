Porto Alegre Proprietários de carros antigos fazem carreata contra aumento do IPVA em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O protesto foi idealizado por proprietários de carros clássicos de Porto Alegre e Novo Hamburgo e está sendo articulado através das redes sociais. Foto: Divulgação O protesto foi idealizado por proprietários de carros clássicos de Porto Alegre e Novo Hamburgo e está sendo articulado através das redes sociais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (12) à tarde os proprietários de carros antigos fazem uma carreata em protesto ao aumento do IPVA, proposto na reforma tributária do governo do Estado. Os motoristas não concordam com o aumento do IPVA para 3,5% e com a mudança de isenção de 20 para 40 anos. A carreata sai do Porto Garoupa da av. Assis Brasil, 8703, às 14h e partirá em direção ao Palácio Piratini.

O protesto foi idealizado por proprietários de carros clássicos de Porto Alegre e Novo Hamburgo e está sendo articulado através das redes sociais, com um chamamento para proprietários de qualquer tipo de veículo, novo ou antigo, que será atingido pelo aumento do imposto. Segundo os organizadores o aumento é prejudicial principalmente durante uma pandemia, onde a economia familiar tem sido muito afetada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre