Porto Alegre Campanha do Brinquedo 2020 quer arrecadar 30 mil doações para as crianças

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2020

Arrecadação de brinquedos pela prefeitura é realizada desde 2004. Foto: Alex Rocha/PMPA

A Campanha do Brinquedo 2020 de Porto Alegre começou na sexta-feira (11), e vai até o dia 25 de dezembro, com a meta de arrecadar 30 mil doações. Bonecas, carrinhos, jogos, brinquedos pedagógicos, entre outros, serão entregues para as crianças em situação de vulnerabilidade social no dia 12 de outubro e depois nas ações de Natal da prefeitura.

A campanha tem o apoio do Sindilojas POA e da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Porto Alegre. Até o momento, conta com nove parceiros e 15 pontos de coleta. Serão beneficiadas as crianças e adolescentes acolhidos pela Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e as atendidas pelo Serviço de Fortalecimento de Vínculos das instituições parceiras. Brinquedotecas de creches e escolas infantis municipais também receberão brinquedos.

A arrecadação de brinquedos pela prefeitura é realizada desde 2004.

Histórico das arrecadações mais recentes: 2017 – 6.524 brinquedos; 2018- 10.933 brinquedos; 2019 – 25.305 brinquedos.

Pontos de coleta

Paço Municipal;

Central de Triagem (av. Taquara, 579 – Petrópolis);

Bourbon Wallig (av. Grécia, 1500 – Cristo Redentor);

Bourbon Ipiranga (av. Ipiranga, 5200 – Cristo Redentor);

Bourbon Country (Tulio de Rose, 100 – Passo D’Areia);

Moinhos Shopping (Olavo Barreto Viana, 36 e Tobias da Silva, 63 – Moinhos de Vento);

Centerlar (av. Sertório, 8000 – Sarandi);

Supermercado Lang (rua Prof. Carvalho de Freitas, 857 – Teresópolis);

MDC Vacinas (av. Soledade, 569 – Petrópolis);

Procon Municipal (Rua dos Andradas, 686 – Centro Histórico);

Super Três (av. Teresópolis, 3398 -Teresópolis);

Super Três (av. Teresópolis, 3742 – Nonoai);

Super Três (av. Prof. Oscar Pereira, 4125 – Cascata);

Shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1800 – Passo D’Areia).

