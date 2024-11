Tecnologia Proteção online: dicas essenciais para garantir sua segurança na internet

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Confira nossas dicas que servem não só para os usuários individuais mas também para as pequenas empresas e seus funcionários. Foto: Pixabay Confira nossas dicas que servem não só para os usuários individuais mas também para as pequenas empresas e seus funcionários. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ouvir falar de golpes na internet é um tema cada vez mais comum e infelizmente muitos usuários brasileiros acabam não conseguindo informação suficiente na internet para se proteger das ameaças online mais comuns e outras que não sendo muito usuais são realmente difíceis de detectar.

Com isso em mente, o objetivo do nosso artigo é informar sobre as ameaças existentes bem como formas de proteger sua segurança online na internet, independente da sua experiência. Vamos apresentar várias técnicas de proteção e cuidados que deve ter na “redes das redes” para que fique um pouco mais seguro e evite golpes, vírus, malware, ransomware, entre outros.

Confira nossas dicas que servem não só para os usuários individuais mas também para as pequenas empresas e seus funcionários:

Cuidados com compras online

É sempre muito importante na época do Natal, termos atenção especial às compras que fazemos em lojas online. Procure em primeiro lugar informações na internet (Facebook, Google, etc.) para conferir se a loja é de confiança, procurando assim avaliações que outros usuários deixaram sobre a loja.

Mas não é apenas isso. Procure consultar as políticas da loja para devolução, fretes envolvidos na entrega e ainda outras informações sobre os seus produtos. Use sites como o Buscapé, Jacotei, e outros para encontrar o melhor preço, evitando assim pagar mais do que o necessário.

Senhas difíceis de decifrar

As senhas mais fracas são sempre as que podem ser comprometidas de forma mais fácil. Se procurar “gerador de senhas” no Google vai encontrar sites que permitem gerar senhas para você que sejam complexas. Dessa forma, pode gravar as senhas no seu navegador e ficar com uma senha única, complexa, e impossível de quebrar pelos meios mais básicos existentes e mesmo alguns complexos.

É importante nunca considerar usar seu nome, nome do seu filho, nome de alguém conhecido ou datas de nascimento ou outros eventos. Jogadores de futebol, cidades e outros nomes comuns também devem ser evitados.

Bloqueio de publicidade

Quando você navega em sites, pode encontrar muitos anúncios e publicidades que podem diminuir sua experiência de navegação e mostrar publicidade irrelevante que pode acabar levando você para sites menos seguros.

Para isso, você pode adicionar ao seu navegador ferramentas que bloqueiam publicidade (a publicidade que pode ser nociva ao seu computador e também outra publicidade como os anúncios normais). Para o Firefox ou Chrome você pode usar extensões como o uBlock Origin, que não requer qualquer configuração, podendo ser instalado em poucos segundos e funcionando sem qualquer dificuldade.

Proteção de endpoint

Um endpoint é um dispositivo que tem uma conexão à internet. Pode ser seu computador, celular, ou mesmo uma câmera que está em sua casa. Se ele se liga à internet, direta ou indiretamente, é um endpoint. Por isso, a segurança de endpoint é uma forma eficaz de ter um sistema robusto e seguro quando se liga à internet.

Ao ter um sistema de segurança de endpoint, você garante que todos os dispositivos em sua casa ou na sua empresa se encontram individualmente protegidos.

Antivirus grátis

Enquanto você adota essas medidas de segurança, acaba esquecendo-se de uma medida bem básica: um antivírus. Um antivírus não é apenas para computador, também pode ser instalado em celulares, para uma proteção de todos os recursos existentes no seu dispositivo.

Quando você instala um antivírus grátis ele pode fazer uma varredura inicial do seu computador, em busca de ameaças, e roda em seu sistema em tempo real para bloquear ameaças no futuro. O AVG Free é um antivírus com mais de uma década no mercado que permite a você ter um antivírus grátis sem grande esforço.

Uso de VPN (e browsers com VPN)

Uma VPN é um escudo na internet que muda o seu IP para que ele fique escondido dos sites que visita. VPN significa Virtual Private Network ou Rede Privada Virtual e é uma rede onde você se liga, no celular ou computador, para que todo o seu tráfego de internet passe por essa rede. Além de esconder o seu IP, muitos serviços de VPN como o PIA (que significa Private Internet Access) podem também bloquear links e arquivos nocivos. A junção dessas proteções com outras já mencionadas faz com que, quase no final desse texto, você fique ainda mais protegido. Mas, ainda temos mais informações que podem beneficiar você em sua vida online.

Segundo fator de autenticação

Algumas contas em sites ou redes sociais oferecem um recurso interessante, um segundo fator de autenticação. Com isso, você pode usar um aplicativo no seu celular que fornece uma senha temporária, com alguns números, para confirmar após inserir seu e-mail e senha inicial. Isso se chama um segundo fator de autenticação (pois está se autenticando uma segunda vez) e é muito usado em empresas ou sites grandes para garantir que quem está acessando é realmente a pessoa correta e, mesmo que sua senha seja comprometida, o segundo fator de autenticação será um passo adicional para que você fique seguro, devendo depois alterar sua senha sempre que ela for comprometida.

Pode usar estes recursos em redes sociais conhecidas como Facebook, Instagram ou TikTok e nos sites mais conhecidos do Brasil. Em caso de dúvidas da existência dessa funcionalidade, contate os sites e pergunte se existe uma opção para ativar um segundo fator de autenticação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/protecao-online-dicas-essenciais-para-garantir-sua-seguranca-na-internet/

Proteção online: dicas essenciais para garantir sua segurança na internet

2024-11-22