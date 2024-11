Tecnologia Os 12 melhores geradores de QR Code do Brasil

19 de novembro de 2024

Nesse artigo, discutiremos quais desses aplicativos são os melhores.

Um gerador de QR Code online pode ser a solução perfeita para pessoas e empresas quando o assunto é conectar produtos, receber pagamentos, inclusive em Bitcoin, oferecer serviços a clientes e muito mais que podem ser usados, inclusive, para dispositivos móveis. Hoje, discutiremos quais desses aplicativos são os melhores.

Gerador de QR Code: Os 5 melhores

• ViralQR criação de QR Code dinâmicos personalizáveis e completos, com ampla capacidade de rastreamento detalhado (cidade e outros dados) e recursos profissionais para fins pessoais e empresariais

• QRcoDeal: uma interface simples e eficiente para criar QR Codes estáticos e dinâmicos, com ênfase na facilidade de uso e rastreamento

• Dynamic-QR.Codes: criação e gestão de QR Code com ênfase em soluções para empresas que precisam de QR Codes simples

• QRhub: QR Code dinâmicos ideias para campanhas de marketing

• Visme: QR Code integrados a apresentações visuais para projetos elaborados

Agora, naveguemos pelo que esses geradores de QR Codes têm de melhor a oferecer.

#1 – ViralQR

Nota: 9,6 de 10

Gerar QR Code mais completo do mercado

O ViralQR é uma plataforma que entrega a possibilidade de criação de gerar QR Code permanente e estático e/ou dinâmico de alta qualidade, ou seja: tanto aqueles em que você precisa imprimir um novo código a cada edição, quanto os que podem ser editados e atualizados sem a necessidade de um novo QR Code.

Em cada uma dessas formas, o ViralQR traz diferentes ferramentas, capacidades e soluções e, por esse motivo, analisaremos separadamente a geração de QR Code estática e dinâmica a seguir.

Um ponto importante a se notar é que um código de barras tradicional e um código QR (quick response code) possuem grandes diferenças. A principal delas, e que faz do QR Code algo muito mais poderoso, o limite de dados que um código de barras bidimensional pode armazenar, algo muito inferior à tecnologia dos QR Codes.

Gerar QR Code Estático no ViralQR

Em termos de criar um QR Code estático no ViraIQR a primeira coisa que se destaca é a facilidade de uso da ferramenta aliada a uma organização ímpar. Em poucos cliques, você é capaz de chegar até a base do QR Code que deseja para, a partir daí, configurá-lo de forma a atender às suas necessidades. É uma forma simples de criar QR Code que não expira.

Há várias opções de edição que incluem botões CTA (Call to Action), cores, logotipos e muito mais, além de uma diversidade de formatos em que os QR Code podem ser baixados, incluindo PNG, SVG, PDF e JPG.

Este modelo de QR Code é, principalmente, utilizado para a seguintes finalidades:

• Endereço URL

• Número de telefone (com mensagem automática)

• Texto

• Cartões Virtuais de Negócio

• Email

• Número de celular para envio de SMS

• Wi-Fi

• Carteiras digitais para recebimento de criptomoedas (Bitcoin)

Criar QR Code Online e Dinâmico no ViralQR

Os códigos QR dinâmicos são aplicações mais tecnológicas e sofisticadas, que trazem mais flexibilidade e permitem personalizar o código a carregar mais dados, além de praticidade, para pessoas e empresas. A ViralQR reúne uma gama de recursos profissionais que garante ao usuário o desenvolvimento de QR Codes dinâmicos perfeitos para absolutamente qualquer fim.

Entre os destaques, seguramente, está, além de todas as funções e possíveis edições encontrados para a versão estática dos QR Code no ViralQR, um relatório completo com estatísticas que, quando aplicado junto a configurações (cores, tipo e afins) sem necessidade de reimpressão dos QR Codes dinâmicos, permitem que você maximize o potencial desta tecnologia e, por conseguinte, garanta melhores resultados para a sua operação.

Ademais das utilidades citadas para os QR Code estáticos, as aplicações mais comuns de um QR Code dinâmico são:

• Documento ou imagem em formato PDF

• Página para avaliações

• Páginas com redirecionamento para App Store e afins

• vCard com logotipo

• Dados de contrato

• Página com diversos links de redirecionamento

• Página com links para redes sociais (Insta, Facebook e outras)

• Páginas de negócio

O que você precisa saber sobre o ViralQR

• Maior plataforma de QR Code do mercado

• Customizações profissionais para todos os fins

• Alguns recursos requerem assinatura do plano (a partir de US$1,49 por 14 dias)

• Proteção McAfee

• JPG, SVG, PNG

• Conformidade com o GDPR

• Certificação SOC 2 Tipo 2

#2 – QRcoDeal

Nota: 9,1 de 10

Criar QR Code de forma simples para todos

Se está entre os primeiros do mercado a criar QR Code personalizado (cores, tamanho, tipo), evidentemente, o QRcoDeal também não decepciona com seu leque de funcionalidades e interatividade, oferecendo os dois tipos de QR Code para diversos fins.

A chave do sucesso da plataforma está na interatividade de suas aplicações, que permite a usuários novos e sem muito conhecimento muita facilidade na hora de desenvolver e de configurar o QR Code certo para cada uso.

Esses usos podem ser diversos, a exemplo dos que listamos abaixo:

• Páginas com links para App Store

• Imagem (como plano de fundo de celular)

• vCard com logotipo

• URL

• Texto

• Página com links de redirecionamento diversos

• Página com links para redes sociais (Insta, Youtube, Twitter e outras)

• Relatório de estatísticas

O principal ponto de atenção do gerador de códigos QR QRcoDeal fica por conta de suas grandes restrições de uma versão gratuita, com apenas 3 QR Code, 1 salvo e 10 links dinâmicos por mês.

O que você precisa saber sobre o QRcoDeal

• QR Code customizados e de fácil configuração (cores e outros aspectos)

• Muitas restrições de capacidade

• Nenhum dado fica armazenado nos servidores do QRcoDeal

• Requer cadastro para uso

#3 – Dynamic-QR.Codes

Nota: 8,7 de 10

O gerador de QR Code para sua empresa

Como já deixamos claro no subtítulo, embora o gerador de código QR Dynamic-QR.Codes seja uma opção robusta e confiável para aproveitar ao máximo a tecnologia de criar QR Code e usá-lo em suas várias aplicações, trata-se de um serviço mais complexo e, portanto, recomendado para empresas e/ou pessoas que já possuem um conhecimento de desenvolvimento e de aplicação mais aprofundado.

Dito isso, seus recursos especializados e detalhistas permitem a criação de QR Codes eficientes para todos os fins comerciais. No entanto, é importante destacar que você precisará de uma conta, antes de iniciar o desenvolvimento do seu código. Suas aplicações contemplam todos os fins empresariais, como mostramos abaixo:

• Páginas com links para lojas online

• SMS

• Relatório de estatísticas

• Imagem

• vCard com logotipo

• Com redirecionamento diversos

• Para redes sociais

• Negócios

• Para atendimento

O que você precisa saber sobre o Dynamic-QR.Codes

• QR Code customizados para fins profissionais

• É necessário criar uma conta para o uso

• Nível de operação intermediário (requer algum conhecimento)

#4 – QRhub

Nota: 8,5 de 10

Gerador de QR Code para seu email marketing

Você já tem boas opções para diferentes utilidades e, de certa forma, o QRhub soma com uma particularidade especial: é uma escolha excelente para quem precisa de um bom QR Code para email marketing e marketing digital em geral.

Evidentemente, outras aplicações também são suportadas pelo serviço, mas suas características exclusivas e ferramentas o colocam como uma alternativa mais nichada do que os demais serviços.

A fim de evidenciar esta constatação, podemos citar:

• Histórico de leitura

• Imagens

• Wi-Fi

• URL

• Função de geolocalização

• Domínio personalizado para empresas

• Planos de alto rendimento

• Pagamentos em carteiras online (incluindo Bitcoin)

• Relatório com estatísticas

Os contrapontos do QRhub são, definitivamente, um maior grau de complexidade aliado aos valores de seus planos, que o caracterizam, ainda mais, como uma solução quase que exclusivamente de estratégia corporativa. É verdade que há um plano grátis, mas ele é bastante aquém do que a ferramenta, no modo pago, pode entregar.

O que você precisa saber sobre o QRhub

• Planos pagos relativamente custosos (a partir de R$ 49,90/mês)

• Plano grátis disponível, mas com muitas restrições de uso

• É necessário criar uma conta para o uso

• Nível de operação avançado (exige bom conhecimento para um uso efetivo)

#5 – Visme

Nota: 8,1 de 10

Gerador de QR Code para projetos sofisticados

O último dos principais serviços úteis para um criador de QR Code online da nossa lista é o Visme, que, assim como o QRhub, tem uma proposta voltada para projetos elaborados e de maior exigência, normalmente, característicos da visão empresarial. Ainda que seja mais maleável e, sobretudo, com uma parte gráfica mais amigável do que seus pares voltados para empresa, ele ainda requer experiência, em especial, na hora de fazer ajustes técnicos.

No entanto, os resultados são robustos e o colocam na quinta posição do nosso ranking. Por outro lado, o nível de conhecimento e o preço relativamente alto, cerca de US$12,25 pelo plano pago mais simples e US$24,75 pelo Pro, fazem com que ele esteja mais fora do alcance de muitos usuários menores. Assim como vimos em outras soluções, há uma alternativa gratuita, mas que está muito aquém do que o básico que uma empresa de pequeno porte, ou mesmo uma pessoa física, necessitaria. Suas melhores aplicações e recursos incluem:

• vCard ou cartão de visita

• Imagem

• Cartões de negócio

• Redirecionamento diversos

• Negócios ou de avaliações feitas pelo usuário

• URL

• Texto

• Para produtos e serviços

• Para atendimento ao cliente

• Relatório com estatísticas

O que você precisa saber sobre o Visme

• Planos pagos relativamente custosos

• Plano grátis disponível, mas com muitas restrições de uso

• Complexidade avançada de uso

• Grande leque de personalização

Certamente, se você está em busca de um serviço para otimizar o acesso à informação e a produtos da sua marca, empresa ou, ainda, meios pessoais por parte de clientes e/ou amigos, o nosso top 5 acima tem a resposta perfeita.

Agora, isso não quer dizer que não existam outros bons geradores de código QR.

Gerador de QR Code: + 10 alternativas que podem funcionar para você

Ainda que, em via de regra, os serviços acima compartilhem da mesma facilidade para se criar um código QR em três etapas, quais sejam: selecione um tipo de código que você deseja, configure os detalhes, como cores, molduras e outros, e faça o download dele, talvez, você esteja em busca de soluções que, embora menos completas, trazem um determinado nível de qualidade e de recursos, mesmo que sejam inferiores às mais profissionais e fáceis de operar que listamos anteriormente.

Se for o seu caso, temos uma sequência de alternativas com boas avaliações para que você escolha o seu criador de QR Code online que se encaixa nesse perfil.

#6 – QR Gateway

O QR Gateway é outra marca que combina um blog (incluindo vídeo) com ótimas dicas para iniciantes com preços relativamente acessíveis para gerar QR Code online, ao preço de uma interface que, para muitos, pode ser difícil de operar, o que resulta na diminuição da produtividade.

PRÓS

• Tutorial em vídeo disponível

• Planos variados para diferentes orçamentos (de US$4/mês até US$80/mês)

• Bons modelos e recursos disponíveis nos planos pagos (incluindo PDF, evento, moldura e outros)

CONTRAS

• Planos grátis quase muito restrito

• Interface do site confusa

• Tradução apenas parcial dos recursos e botões para o idioma português

#7 – QR Logo

O QR Logo também tem um blog explicativo interessante e conta com boa organização do ambiente, mas requer uma assinatura, visto que seu plano grátis é praticamente inútil, mesmo para usuários menos exigentes.

PRÓS

• Blog com dicas disponível

• Interface organizada

• Recursos variados para diferentes finalidades de QR Code (evento, SMS e outros)

• Opção de plano com pagamento vitalício

CONTRAS

• Plano gratuito quase inútil

• Planos pagos caros e com restrições significativas

#8 – Website Planet

A Website Planet é uma plataforma que oferece inúmeros serviços e produtos digitais, inclusive, fazer QR Code online. Assim, como era de se esperar, embora haja recursos interessantes, não se trata de um serviço especializado e, portanto, a depender da demanda do usuário, pode ser uma escolha menos indicada.

PRÓS

• Blog com dicas disponível

• Cupons de desconto disponíveis

• Opções de download do QR Code – SVG, PNG, JPG

CONTRAS

• Poucos recursos de edição

• Pouca especialização (a plataforma oferece, na verdade, diversos produtos digitais)

#9 – Gen QR Codes

O Gen QR Codes traz uma gama de funções e de customizações robustas e que podem servir para diferentes níveis de uso no seu código QR personalizado, mas peca em uma interface complicada e poluída.

PRÓS

• Blog com dicas disponível

• Planos para vários orçamentos ( de ​​€5/mês a €30/mês)

• Bom plano grátis

• Vários formatos de QR Codes para download

CONTRAS

• Interface muito desorganizada

• Formato JPG não suporta cores translúcidas (pouco contraste com o fundo que impede boa leitura da câmera)

#10 – Online QR Generator

O Online QR Generator é um serviço elegante e poderoso, com potencial para figurar entre os primeiros da lista. No entanto, o preço exacerbado de seus planos é uma barreira significativa até mesmo para empresas de pequeno porte.

PRÓS

• Ferramenta organizada

• Vários formatos e galeria de modelos de QR Codes para download

• Ótima lista de recursos (incluindo PDF, número de telefone e outros)

• Muita personalização disponível

CONTRAS

• Planos extremamente caros (a partir de R$120/mês)

#11 – e- Lemento

O e-Lemento é uma marca alternativa inteligente para usuários mais leves, com boa combinação de ambiente e variedade de QR Codes. Por outro lado, visto que se trata de um serviço totalmente grátis, a lista de recursos, capacidades e personalizações é bastante restrita.

PRÓS

• Blog com dicas disponível

• Interface organizada

• QR Codes para diferentes finalidades (incluindo PDF e outros)

• Serviço grátis

CONTRAS

• Funções e personalizações limitadas

• Poucos formatos disponíveis

• Apenas QR Codes estáticos

#12 – QR Root

O QR Root, em termos, é bastante similar ao e-Lemento quando se trata de fazer QR Code, visto que também é livre de qualquer tipo de cobrança, mas peca na variedade e, sobretudo, na capacidade dos QR Codes que podem ser gerados, o que resulta em menos finalidades possíveis de serem atendidas com a plataforma.

PRÓS

• Blog com dicas disponível

• Interface fácil de operar

• Serviço grátis

CONTRAS

• Funções e personalizações limitadas (poucas formas, cor e outros detalhes)

• Poucos formatos disponíveis

• Pouco suporte.

