Mundo Protegido pela mãe, um bebê é o único sobrevivente da queda de um avião na Colômbia

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Socorristas encontraram mulher ainda embalando o filho. (Foto: Reprodução/Twiter)

Um menino de poucos meses de idade é o único sobrevivente da queda de um avião no interior da Colômbia. Segundo a imprensa de Bogotá, ele está estável e já fora de perigo, passando por tratamento em um hospital da capital, Bogotá. Perderam a vida no acidente a babá, o pai – que pilotava a aeronave – e mãe da criança, cujo gesto final de envolver o filho com o seu próprio corpo teria sido decisivo para salvá-lo.

De acordo com as informações levantadas até o momento, o grupo havia embarcado na cidade de Santa Marta, rumo a Guaymaral, mas a viagem foi interrompida de forma trágica na metade do percurso.

O fato está sendo investigado pelas autoridades do país latinoamericano. Por enquanto, relatórios iniciais apontam que “o avião estava com toda a documentação técnica em dia”. Uma pane mecânica ou falha humana estão entre as linhas básicas de investigação.

Imagens registradas pelas autoridades de aviação civil mostram a aeronave, um monomotor modelo Piper HK 2335-G, partido ao meio, mas com a asa e a fuselagem parcialmente preservadas. Esse aspecto sugere que o monomotor se partiu no solo e descarta, por exemplo, hipóteses como a de incêndio e explosão no céu ou no solo.

As vítimas foram identificadas como Mayerly Diaz Rojas (mãe), Fabio Grandas (pai e médico de renome na capital colombiana Bogotá) e Nuris Maza (babá). Já o bebê se chamava Martin.

Os destroços e vítimas foram encontrados em uma área rural na localidade de Novillero. Um detalhe emocionante no relato dos socorristas é que garotinho ainda estava sendo embalado pela mãe quando a equipe chegou ao local. A mulher teria falecido logo em seguida, ainda abraçada ao bebê.

Casal

No dia 5 deste mês, uma tragédia semelhante comoveu a opinião pública nos Estados Unidos. Casados menos de uma semana antes, John Sivyllis, 30 anos, e Lindsey Vogelaar, 33, retornavam de uma viagem de lua-de-mel em um avião pilotado pelo noivo, quando a aeronave despencou em região desabitada e próxima à cidade de Telluride, no Estado do Colorado. O casal morreu na hora.

Sivyllis trabalhava na empresa aérea United Airlines e conduzia um monomotor Beechcraft Bonanza de sua propriedade. Segundo a investigação, ele e a esposa haviam decolado 15 minutos antes, com destino à Flórida. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Por meio da rede social Facebook, a irmã da noiva, Courtney Vogellar, postou uma mensagem confirmando a morte e lamentando o acidente. Segundo ela, a irmã era sua melhor amiga e Sivyllis um marido cuidadoso. “Nossos corações doem mais do que eu posso explicar… Obrigado a todos que têm entrado em contato, é muito para processar”. Junto com a mensagem, a última foto registrada pelo casal. Dentro do avião, a caminho de casa.

