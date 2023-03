Tecnologia Próximo iPhone pode ter as bordas mais finas já vistas em um celular

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Comparação entre o iPhone 14 Pro e o possível iPhone 15 Pro. Foto: Reprodução Comparação entre o iPhone 14 Pro e o possível iPhone 15 Pro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O iPhone 15 Pro Max ainda não foi lançado, mas deve se tornar o celular com as bordas mais finas do planeta. O entorno do smartphone teria apenas 1,55 mm de espessura, de acordo com o perfil Ice Universe, reconhecido por antecipar informações da indústria. Caso o dado se confirme, o próximo celular da Apple poderia bater o recorde do Xiaomi 13, com 1,81 mm.

A verdade, porém, deve ser revelada somente em setembro, mês historicamente utilizado pela empresa americana para fazer lançamentos no campo da telefonia.

De acordo com o site PhoneArena, conversas de bastidores indicam um provável aumento de preço, o que não acontece desde o iPhone X. Este poderia ser um indicativo de grandes mudanças no aparelho, principalmente na escolha do material de acabamento e no formato mais enxuto.

Maquetes vazadas recentemente dão a entender que as mudanças visuais também podem impactar o iPhone 15 tradicional (sem Pro no nome).

O próximo smartphone da Apple deve manter a Dynamic Island, que foi lançada nas versões Pro do iPhone 14 e inicialmente agradou nos testes conduzidos pelo TechTudo. Além disso, deve trazer bordas mais arredondadas e, finalmente, uma entrada USB-C para conectá-lo à tomada, atendendo às novas exigências da União Europeia.

Saúde

Os famosos AirPods, fones de ouvido sem fio da Apple, podem passar a servir como uma ferramenta de saúde para os consumidores. De acordo com o analista da Bloomberg Mark Gurman, a empresa da maçã pretende investir em novos recursos para o bem-estar em breve. Já existem, no mercado, fones que prometem auxiliar em uma melhor qualidade do sono, como os da Philips, mas a expectativa é que novos recursos da Apple estejam mais relacionados à própria saúde auricular. A estimativa é que as mudanças cheguem aos consumidores dentro de um a dois anos.

A primeira função anunciada pela empresa deve ter relação com deficiências auditivas. No entanto, ainda não se sabe qual será o primeiro recurso liberado pela Apple e nem mesmo quantas novas funções estarão disponíveis.

Vale a pena destacar que os AirPods já possuem uma função que pode ser usada para a saúde do usuário. Conhecido como Live Listen, o recurso permite que o consumidor grave áudios pelo smartphone e reproduza-os no fone de ouvido em tempo real. A tecnologia está disponível desde o lançamento do iOS 12, em 2018.

Por enquanto, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos (FDA) não aprova e indica o uso do Live Listen. Entretanto, segundo a Bloomberg, a aprovação deve ocorrer também nos próximos anos, junto aos novos recursos que a Apple promete lançar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/proximo-iphone-pode-ter-as-bordas-mais-finas-ja-vistas-em-um-celular/

Próximo iPhone pode ter as bordas mais finas já vistas em um celular