Tecnologia Google libera acesso antecipado ao Bard, o rival do ChatGPT

Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

O chatbot do Google gerou respostas mais rápido que o ChatGPT e que o Bing. Foto: Divulgação O chatbot do Google gerou respostas mais rápido que o ChatGPT e que o Bing. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Há uma corrida entre as empresas de tecnologia pela inteligência artificial generativa que dominará o mercado. E o Google apresentou, nesta terça-feira (21), o Bard como sua aposta para o mercado. Um chatbot que, assim como o ChatGPT da OpenAI e o chatbot Bing da Microsoft, oferece aos usuários uma caixa de texto em branco e um convite para fazer perguntas sobre qualquer tópico de sua preferência.

No entanto, dada a tendência bem documentada desses bots de inventar informações, o Google está eque o Bard não é um substituto para seu mecanismo de busca, mas sim um “complemento para a busca” – uma IA pela qual os usuários podem requisitar buscas na rede, auxilio em tarefas ou apenas conversar sobre algum assunto.

Na apresentação do novo produto, o Google compartilhou alguns exemplos de uso. Entre eles, sugestões de plantas para ambientes internos e uma lista de maneiras para ler 20 livros durante este ano.

O site The Verge também usou a ferramenta para conseguir conselhos para encorajar uma criança a jogar boliche e recomendar uma lista de filmes de roubos famosos.

O Bard foi anunciado em fevereiro, e o Google disse que liberaria ferramenta aos poucos. Os países que experimentaram primeiro foram EUA e no Reino Unido – e sem previsões para a versão brasileira da IA.

Dois líderes do projeto, Sissie Hsiao e Eli Collins, descrevem o Bard como “um experimento inicial destinado a ajudar as pessoas a aumentar sua produtividade, acelerar suas ideias e alimentar sua curiosidade”.

Embora o chatbot esteja conectado aos resultados de pesquisa do Google, ele ainda não consegue responder totalmente a certas perguntas. Nos testes do The Verge, por exemplo, o Bard errou uma pergunta sobre a capacidade máxima de carga de uma máquina de lavar específica, oferecendo três respostas incorretas.

Existem vários números associados a essa consulta, então às vezes ele descobre o contexto e “cospe” a resposta certa e outras vezes dá errado. É uma das razões pelas quais Bard é um experimento inicial.

Por fim, o chatbot do Google gerou respostas mais rápido que o ChatGPT e que o Bing (talvez por ainda ter menos usuários), segundo o The Verge. No entanto, ainda faltam alguns recursos, como as notas de rodapé que aparecem em mais interações com o novo Bing.

