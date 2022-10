Tecnologia Próximo iPhone SE deve ganhar tela maior

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Celular focado em custo-benefício está previsto para o primeiro semestre de 2024. (Foto: Divulgação/Apple)

A próxima geração do iPhone SE pode ganhar uma tela bem maior do que a atual: passaria de 4,7 polegadas para 6,1 polegadas, segundo informações de bastidores que circulam na indústria de celulares. O assunto entrou no radar do analista Ross Young, que é conhecido por antecipar os planos da Apple. O novo celular deve ser lançado somente em 2024 com um entalhe no alto do painel frontal. Não há previsão de preço ou lançamento no Brasil.

Apesar da presença do notch, o próximo iPhone SE não deve ter uma câmera de selfie do tipo TrueDepth, aquela utilizada para o reconhecimento facial. A Apple estaria interessada em manter os custos de produção mais baixos, para ter um preço mais “acessível” ao consumidor final, assim como outros aparelhos da série SE. Com isso, o dispositivo deve manter o Touch ID vivo por mais um tempo.

Baseado nos rumores recentes, ainda não há como prever qual será o tamanho deste entalhe, que não deve ser em formato de pílula. De acordo com o site especializado MacRumors, o notch deve ter o mesmo formato do utilizado pelo iPhone XR, porém menor, justamente por não ter a câmera do Face ID.

Por outro lado, o sensor de impressão digital para acionar o Touch ID deve ser posicionado na lateral do novo iPhone SE, assim como ocorre nos mais recentes iPad Mini e iPad Air. Seria uma medida para que a tela ocupe todo o corpo do aparelho. O rumor foi ventilado pelo analista especializado em Apple Ming-Chi Kuo e pelo site MyDrivers.

O design do iPhone SE de 2024 deve seguir o mesmo padrão do iPhone XR, contando também com a retirada do botão Home. Essa informação também é corroborada pelo vazador Jon Prosser e pelo site MyDrivers.

