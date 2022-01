Tecnologia Próximos smartphones poderão ter câmera frontal que nunca desliga

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

a criação de uma câmera que nunca desliga nos faz parar um momento para refletir sobre a velha questão entre privacidade e praticidade. (Foto: Reprodução)

Se você tem um smartphone, provavelmente usa a câmera frontal para selfies e eventuais videochamadas – se tiver sorte, também pode gravar sua próxima obra-prima viral do TikTok. Em seu próximo smartphone, talvez as lentes sejam usadas para os mesmos objetivos, mas com uma diferença: há uma chance de que a câmera não desligue completamente quando você deixar de usar o aparelho.

Em novembro, a fabricante de chips Qualcomm revelou seu mais recente processador, o Snapdragon, que irá fazer parte de muitos dos smartphones Android de alta tecnologia que você verá nas lojas em 2022, inclusive nos modelos de Motorola, Sony e OnePlus (fabricante chinesa). E um novo recurso embutido nesse chip pode permitir que as fabricantes de smartphones mantenham as câmeras frontais funcionando o tempo todo, em uma espécie de modo de baixo consumo de energia, observando e esperando um rosto aparecer na frente delas.

A ideia de uma câmera que continua funcionando enquanto seu telefone permanecer ligado parece profundamente perturbadora, mesmo em uma época em que as pessoas estão convencidas de que os smartphones já estão espionando nossas conversas. Então, por que uma empresa responsável por construir o cérebro de nossos smartphones está tentando fazer das câmeras “sempre ligadas” um recurso comum?

Ironicamente, a Qualcomm insiste que a medida tem como objetivo tornar os celulares não apenas mais práticos, porém, também, mais seguros.

“A câmera sempre ligada dá uma vantagem muito básica”, disse Judd Heape, vice-presidente da Qualcomm durante a reunião de tecnologia da empresa, no Havaí, em novembro. “A câmera frontal de seu celular está sempre buscando de forma segura pelo seu rosto, mesmo que você não toque o telefone.”

Com o tempo, um celular usando esse novo chip poderia facilmente desbloquear a si mesmo ao ver o rosto de seu dono e se bloquear automaticamente de novo quando o proprietário não estivesse mais olhando para ele. Ou, ao identificar o rosto de outra pessoa ao lado, o telefone poderia automaticamente ocultar as notificações para que ninguém mais possa ver o conteúdo de seus e-mails recebidos ou mensagens do Slack. A vantagem de um celular que está sempre procurando por você, ao que parece, é que ele sabe agir diferente quando você não está olhando para ele.

Pelo visto, a tecnologia da Qualcomm que poderia tornar esses recursos possíveis é conceitualmente muito básica. “O que ela faz é detectar algo entre duas opções: há um rosto ou não”, disse-me Heape. “Não há nenhuma fotografia tirada. Não há nenhum vídeo sendo gravado.” Ele também salientou que nenhum dado da câmera sai do chip quando ela está analisando os rostos.

Segurança

Atualmente, a maioria desses recursos de cuidados de privacidade ainda não existe. Trata-se de algo para os fabricantes de smartphones implementarem e a Qualcomm sabe que essas empresas estão interessadas nas funcionalidades de câmeras sempre ligadas como as descritas acima.

“Essas situações específicas de uso são aquelas sobre as quais conversamos com os clientes”, disse Heape. Isso significa que você basicamente tem que confiar nos aparelhos Samsung, Sony e OnePlus do mundo todo para lidar com as coisas com responsabilidade. Infelizmente, nem sempre isso é o que acontece.

Representantes da Samsung, Sony e OnePlus se recusaram a comentar os planos que têm para futuros dispositivos. Mesmo assim, alguns especialistas acreditam que esses tipos de câmeras sempre ligadas podem não ser as fontes de angústia distópica que seus nomes sugerem.

“Eu diria que microfones sempre ligados que enviam dados para a nuvem são muito mais invasivos”, disse Anshel Sag, analista principal da Moor Insights & Strategy.

Mas até mesmo se essas câmeras sempre ligadas não estiverem constantemente filmando você, elas poderiam ainda levar as pessoas a ter problemas de privacidade. Um dos grandes argumentos da Qualcomm para esse tipo de tecnologia é que ela torna seu celular mais prático – na apresentação do recurso, a empresa mostrou um vídeo de um homem cozinhando em sua cozinha e desbloqueando o telefone apenas ao olhar para ele. Heape explicou que, em situações como essa, a câmera sempre ligada detectará o rosto do dono e solicitará que o desbloqueie como sempre.

Para conseguir o tipo de experiência extremamente simples com um mero olhar assim como descrito pela Qualcomm, você teria que contar com o recurso de desbloqueio facial do telefone. E é aí que está a principal dificuldade: em alguns casos, isso pode ser muito menos seguro do que desbloquear o celular com uma leitura de impressão digital ou mesmo uma senha padrão.

Enquanto esperamos a chegada dos primeiros telefones com câmeras sempre ligadas ao mercado, vale a pena parar um momento para refletir sobre a velha questão entre privacidade e praticidade. Para algumas pessoas, porém, economizar alguns segundos aqui e ali não fazem o risco valer a pena.

“Não gosto da ideia de uma câmera estar sempre ligada. Qualquer que seja o motivo”, escreveu um usuário de celular Android no site de comunidades Reddit. “Todas as desculpas e explicações do mundo nunca vão me fazer sentir confortável com isso, porque nunca vou sentir que minha privacidade está verdadeiramente a salvo”.

