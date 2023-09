Política PT quer usar voos fretados de Sergio Moro para reforçar pedido de cassação de mandato

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O processo contra Sérgio Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O processo contra Sérgio Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Partido dos Trabalhadores (PT) pretende usar uma relação de voos fretados usados por Sergio Moro durante a campanha eleitoral do ano passado para reforçar as acusações de que o ex-juiz federal da Lava Jato praticou caixa 2 e abuso de poder econômico em sua ofensiva política para se tornar senador pelo Paraná.

Conforme o União Brasil, o valor total do fretamento das aeronaves para Moro e aliados chegou a R$ 625 mil. O objetivo do PT é levar à cassação do mandato de Moro e à convocação de novas eleições. A legenda está tão confiante de que conseguirá a cassação do senador que já vive, inclusive, uma disputa interna sobre quem será o candidato a preencher a vaga: Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu ou Roberto Requião.

O processo contra Sérgio Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Todavia para haver um novo pleito, é preciso que ele seja cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O caso só deve chegar ao TSE no ano que vem.

As informações sobre os voos fretados de Moro e aliados foram apresentadas na última quarta-feira (30) ao TRE pelo diretório paranaense do União Brasil, atual partido do senador, pela qual ele foi eleito nas eleições de 2022 com 1,9 milhão dos votos.

O diretório regional da sigla atendeu a uma decisão do desembargador Dartagnan Serpa Sá, relator da ação, que determinou que a legenda esclarecesse o pagamento de despesas com a candidatura de Moro ao Senado, como eventos, produção de vídeos, contratação de segurança, media training, assessoria jurídica e aluguel de veículos.

Em manifestação encaminhada ao TRE, o diretório paranaense do partido respondeu que a única despesa em benefício de Moro e seus aliados envolveu a locação de aeronaves para uma série de voos.

O União Brasil enviou à Justiça Eleitoral cinco notas fiscais, nos valores de R$ 54.333,33, R$ 54.666,66, R$ 52.666,66, R$ 71.000,00, R$ 48.000,00 e R$ 344.666,63, com detalhamentos de planos de voo, a data dos deslocamentos e lista de passageiros, que inclui o suplente do senador, o advogado Luis Felipe Cunha, o deputado federal Felipe Francischini (União-PR) e o deputado estadual Ney Leprevost.

Moro usou o jatinho para viajar de Curitiba a municípios paranaenses, como Pato Branco, Toledo, Cândido Rondon e ir para São Paulo e Ourinhos (SP), tanto no período eleitoral, quanto na pré-campanha, em julho.

Em sua argumentação, o PT vai usar o fato de que o União Brasil informou ao TRE ter gasto R$ 625 mil com os voos em julho e parte de agosto, mas na prestação de contas oficial, Moro declarou ter gasto um valor menor, de R$ 425,8 mil com voos feitos entre agosto e setembro.

Nos dois períodos, a empresa de fretamento de aeronaves contratada foi a mesma: a Táxi Aéreo Hércules, sediada em Curitiba.

“Chama a atenção o volume e a natureza do gasto. Como pode ele ter gasto mais com voos na pré-campanha do que na campanha? Para nós isso parece um abuso claro”, disse à equipe da coluna o advogado Luiz Eduardo Peccinin.

“Não, o União Brasil não informou ao TRE que gastou 600 mil reais com Moro em voos. Mas sim que gastou com locação de aeronaves, para vários filiados, dentre eles Sergio Moro. A vontade de alguns em cassá-lo é tão grande que falta até interpretação de texto”, disse o advogado Gustavo Guedes.

Os voos, porém, não são o único foco de atenção do partido de Lula.

“Além disso, uma pré-campanha não é feita só de voos. Há uma série de outras despesas que não foram pagas pelo União Brasil estadual. Talvez tenham sido pagas pelo diretório nacional do partido”, afirmou Peccini.

Os diretórios nacionais do União e do Podemos, antigo partido de Moro, ainda não informaram se e quanto gastaram com o projeto político de Sergio Moro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pt-quer-usar-voos-fretados-de-sergio-moro-para-reforcar-pedido-de-cassacao-de-mandato/

PT quer usar voos fretados de Sergio Moro para reforçar pedido de cassação de mandato

2023-08-31