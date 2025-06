Bruno Laux PT traça plano para fortalecer base de Lula no Senado em 2026

Por Bruno Laux | 20 de junho de 2025

O PT pretende intensificar os trabalhos para ampliar a base aliada do presidente Lula no Senado. (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado)

Prioridade partidária

De olho nas mobilizações da oposição para 2026, o PT pretende intensificar os trabalhos para ampliar a base aliada do presidente Lula no Senado para as próximas eleições. O partido, que tem a Casa Alta dentre as prioridades para o pleito, pode até mesmo deixar de lançar nomes próprios e apoiar nomes de outras siglas para garantir influência.

Representação definida

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-chefe da Secom da Presidência, está escalado pelo PT para integrar a CPMI do INSS. Há a expectativa de que o colegiado – ainda sem formação definida – conceda ao partido duas vagas de titulares e outras duas de suplentes entre os representantes da Câmara.

Nome neutro

Resistente à pressão da oposição, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mantém os planos de indicar um nome de centro para a relatoria da CPMI do INSS. A hipótese, contrariada por lideranças bolsonaristas, é vista como positiva pela base do governo, que trabalha para evitar o controle do colegiado pelos opositores.

Tasers para civis

A permissão de uso de armas de eletrochoque para proteção pessoal da população civil vem sendo debatida no Senado Federal. Um projeto de lei do senador Eduardo Girão (Novo-CE) propõe a liberação de instrumentos do tipo condicionada ao cumprimento de critérios rigorosos de capacitação e controle, como treinamento técnico e o registro do dispositivo.

Carta aos evangélicos

Seguindo com os planos de aproximação com o público evangélico, o presidente Lula encaminhou uma carta aos organizadores da 33ª edição da Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira, em São Paulo. No texto, o chefe do Planalto afirma que o movimento representa “um ato extraordinário de fé coletiva, uma caminhada de oração, de louvor e de compromisso com um Brasil mais humano, mais justo e mais solidário”.

Ausência justificada

Ausente na Marcha para Jesus, Lula explicou na carta enviada aos organizadores que não pôde comparecer ao evento em decorrência de “compromissos de governo”. O presidente foi representado no ato pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que vem atuando como ponte entre o Planalto e o meio evangélico desde o início do governo.

Brasil no Y20

Seis representantes indicados pelo Conselho Nacional de Juventude representarão o Brasil na Cúpula Y20 – Youth 2025 África do Sul, que ocorrerá entre 18 e 22 de agosto, em Joanesburgo. O evento, considerado o principal espaço de engajamento das juventudes do G20, reunirá 120 delegados dos países-membros e nações convidadas para elaborar propostas concretas aos líderes do grupo.

Críticas à Selic

Durante discurso em uma feira do agronegócio em Goiânia (GO), nesta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o aumento da taxa Selic anunciado nesta semana pelo Banco Central. Com falas direcionadas ao governo Lula, o ex-mandatário afirmou que a elevação do índice representa um problema para o agro, tornando difícil “sair dessa situação”.

Maria da Penha

Está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o projeto substitutivo da deputada Delegada Ione (Avante-MG) que propõe marco legal para as Rondas Maria da Penha, a serem realizadas pela Polícia Militar. De caráter orientativo, a medida busca padronizar a atuação dos policiais e garantir a efetividade do programa no país.

Chuvas em pauta

O governador Eduardo Leite vai à Santa Maria nesta sexta-feira para uma reunião com os prefeitos da região Central sobre os impactos da chuva que atinge o RS. O líder gaúcho também pretende realizar um sobrevoo nas áreas alagadas da região, que já conta com ao menos nove cidades com decretos de situação de emergência ou calamidade pública.

Amparo municipal

A Famurs anunciou a criação de um Gabinete Especial de Apoio aos municípios atingidos pelas chuvas que assolam diversas regiões do RS. O espaço centralizará ações para o atendimento das demandas municipais, além de articular recursos financeiros e oferecer suporte técnico permanente às gestões das cidades gaúchas.

Plantão da DPE

Devido às fortes chuvas no estado, a Defensoria Pública do RS segue em regime de plantão até o dia 22 de junho. Além dos atendimentos de flagrante, setores como engenharia, TI e assistência jurídica atuarão em sobreaviso para garantir resposta a eventuais emergências.

Unidades móveis

Visando contribuir para o alívio da superlotação da rede pública de saúde, o Serviço Social da Indústria, vinculado à FIERGS, assinou um protocolo de intenções junto ao governo gaúcho para a instalação de 28 estruturas móveis no Estado. Os espaços oferecerão serviços de atenção primária à saúde, como aferição de sinais vitais, aplicação de vacinas, pequenos curativos e orientações gerais

Transporte Solidário

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a EPTC iniciaram nesta quinta-feira as ações do Transporte Solidário da Operação Inverno, para o traslado gratuito de pessoas em situação de rua acolhidas pela prefeitura. O ônibus, oferecido para os cidadãos que são atendidos pelo abrigo emergencial instalado no ginásio do Demhab, realiza o transporte até o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua.

Negativação suspensa

A diretoria do Banrisul decidiu nesta quinta-feira suspender, pelo prazo de 90 dias, a negativação de todos os produtores com crédito rural no banco. A medida passa a valer a partir da próxima terça-feira, em razão do prazo necessário para a retirada dos nomes dos registros de inadimplência.

* Instagram: @obrunolaux

2025-06-20