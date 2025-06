Bruno Laux Público reduzido e referências aos EUA marcam manifestação de Bolsonaro na Avenida Paulista

Por Bruno Laux | 30 de junho de 2025

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Público reduzido

Segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Cebrap, coordenado pela USP e pela ONG More in Common, a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, neste , reuniu 12,4 mil pessoas em seu ápice. Organizadores do evento atribuíram o público menor, em comparação a atos anteriores, ao período de fim do mês e início das férias escolares, assim como à convocação feita com pouca antecedência e à transmissão dos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Versão brasileira

Jair Bolsonaro voltou a arriscar uma fala em inglês neste , bradando um “Make Brazil Great Again”, inspirado no bordão do presidente dos EUA, Donald Trump. A menção ao slogan ocorreu durante discurso do deputado Gustavo Gayer (PL-GO), que relembrou o episódio em que Bolsonaro falou sobre “popcorn and ice cream sellers” – ao que o ex-presidente respondeu com “I don’t speak English”.

Versão brasileira II

Além dos pronunciamentos de Bolsonaro e Gustavo Gayer, faixas com frases em inglês e com mensagens direcionadas a Donald Trump foram levadas pelos manifestantes ao ato deste . Vestidos com o tradicional verde e amarelo, os apoiadores do ex-presidente também levaram bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel para a Avenida Paulista.

Críticas à direita

Em discurso no ato bolsonarista deste , o pastor Silas Malafaia criticou o que chamou de “direita prostituta” ao comentar o poder do Senado de retirar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, via processo de impeachment. Embora tenha reconhecido a existência de “uma direita séria e verdadeira”, o líder religioso afirmou que “grande parte dela é um monte de vagabundo vendilhão” e alertou que, em 2026, “não se pode errar o voto dos senadores”.

Ausência notada

Conhecido aliado de Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) não participou do ato organizado neste pelo entorno do ex-presidente na Avenida Paulista. A ausência já havia sido sinalizada pelo parlamentar, que foi padrinho em um casamento, em Minas Gerais, no mesmo horário da mobilização.

Universidade para todos

O Ministério da Educação abre nesta -feira as inscrições para a seleção do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2025. Nesta etapa, serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade).

PLDO em análise

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso espera ouvir nesta ça-feira a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em uma audiência sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. A oitiva ocorre em paralelo à expectativa de atraso na votação do relatório final sobre o texto no colegiado, diante de indefinições sobre o cenário econômico.

Afastamento iminente

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do Progressistas, afirmou que o partido deve manter “por pouco tempo” os cargos que possui no governo Lula. Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, o parlamentar defendeu o afastamento da sigla da atual gestão federal, com a qual afirma não “identificação”.

Combate ao etarismo

A Comissão de Direitos Humanos do Senado validou na última semana o projeto que proíbe a discriminação contra idosos em operações de crédito. Enviado à Comissão de Assuntos Econômicos na forma de substitutivo da relatora Damares Alves (Republicanos-DF), a medida reforça a restrição da prática já especificada no Estatuto do Idoso, de 2003, explicitando que a proteção vale para os processos de empréstimo e financiamento.

Orçamento da COP-30

Os deputados da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara reúnem-se em audiência pública nesta -feira para obter esclarecimentos sobre a organização, gestão e gastos públicos relacionados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Junio Amaral (PL-MG), proponente do debate, destaca que há R$1 bilhão do Orçamento de 2025 para projetos de infraestrutura, pesquisa e outros investimentos envolvendo o evento, previsto para novembro, em Belém (PA).

Enfrentamento ao HPV

Segue para sanção presidencial o projeto do Executivo federal que cria a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por HPV. Validada pelo Congresso na última semana, a medida prevê um conjunto de ações em níveis preventivo, com vacinação, exames e diagnósticos, e curativo, com atendimento ambulatorial e tratamento domiciliar.

Botão do pânico

O deputado Benes Leocádio (União-RN) está articulando um projeto de lei que estabelece o uso de dispositivos móveis de alerta (botão do pânico) como recurso de proteção a mulheres em situação de violência éstica. A ferramenta será incluída em programa eletrônico de acionamento policial de emergência, por decisão da justiça ou da polícia, o que permitirá o recebimento de socorro imediato.

Acesso ao livro

Articulada pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), a Comissão de Educação da Câmara debate nesta ça-feira a Política Nacional de Leitura e Escrita. Gerenciada em conjunto pelos ministérios da Cultura e da Educação, a iniciativa busca garantir o acesso democrático ao livro, à leitura, à escrita e às bibliotecas públicas.

Julho âmbar

Entre 1º e , a iluminação cênica da fachada do Palácio Farroupilha será configurada na cor âmbar em apoio à 6ª Semana Gaúcha do Luto Parental. Mobilizada na Casa pela deputada Patrícia Alba (MDB), a campanha visa conscientizar a sociedade sobre a dor vivida por mães e pais que perderam seus filhos, em qualquer fase da vida, desde a gestação até a idade adulta.

Estrutura desmobilizadas

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre decidiu encerrar, neste , as atividades da tenda de atendimentos especiais para casos de dengue instalada junto ao Stok Center, no bairro Passo das Pedras. A desmobilização da estrutura ocorre em meio à redução dos casos e a normalização da demanda, que seguirá sendo atendida através da rede regular de saúde.

