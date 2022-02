Mundo Putin escolheu essa guerra, diz Biden

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Biden afirmou que Putin quer retornar com a União Soviética. Foto: Twitter/White House Biden afirmou que Putin quer retornar com a União Soviética. (Foto: Twitter/White House) Foto: Twitter/White House

Anunciando novas sanções sobre Moscou, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, possui total responsabilidade pelo ataque a Ucrânia e agora irá enfrentar as consequências de sua escolha. Além disso, de acordo com o mandatário dos EUA, “todas as nações que ficarem do lado da Rússia terão suas reputações manchadas”.

“Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra. E agora ele e seu país irão arcar com as consequências, disse o presidente em pronunciamento na Casa Branca nesta quinta-feira (24).

O presidente norte-americano afirmou que o ataque contra a Ucrânia “não foi provocado” e que foi “premeditado por Putin”.

“Putin é o agressor e quem começou a guerra”, afirmou, acrescentando que “nunca foi uma questão de se defender”, disse. “Hoje, estou autorizando sanções fortes e novos limites sobre o que pode ser exportado para a Rússia, com custos fortes à Rússia agora e ao longo do tempo”, acrescentou.

Falando na Casa Branca, Biden também disse que o governo limitaria a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares e outras moedas, e planejava sancionar outros bancos russos. Porém, ele informou que as sanções ainda não incluem banir o país do sistema bancário SWIFT.

Biden afirmou que nomes da elite russa também serão atingidos pelas sanções, além de acesso a tecnologia e financiamentos, o que pode impactar até o “programa espacial russo”.

