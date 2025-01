Mundo Putin está tentando manipular esforços de Trump por paz, diz o presidente da Ucrânia

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

Presidente da Ucrânia afirmou que a Rússia está pronta para continuar a guerra. (Foto: Reprodução)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de estar tentando manipular os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para garantir uma solução pacífica para a guerra de quase três anos enter Kiev e Moscou.

Zelensky afirmou que o chefe do serviço de inteligência estrangeira relatou em uma reunião do comando militar da Ucrânia sobre “o potencial militar da Rússia e a prontidão de Putin para continuar a guerra e manipular os líderes mundiais”.

“Especificamente, ele está tentando manipular o desejo do presidente dos EUA de alcançar a paz”, disse ele em seu discurso noturno em vídeo. “Estou confiante de que nenhuma manipulação russa terá mais sucesso.”

Mais cedo, o presidente da Rússia havia declarado estar pronto para negociar o fim do conflito no leste europeu, inclusive envolvendo seu homólogo americano, Donald Trump, mas acusou a Ucrânia de ser contra a isso.

“Sempre dissemos isso, e quero reiterar, que estamos prontos para tais negociações sobre a questão ucraniana. No entanto, enfrentamos algumas questões particulares aqui que exigem atenção especial”, disse o mandatário, citado pela agência Tass, após sua visita à Universidade Estatal de Moscou.

Putin ainda mencionou que “o atual chefe do regime de Kiev [Volodymyr Zelensky], quando ainda era um chefe de Estado bastante legítimo, assinou um decreto proibindo todas as negociações com a Rússia”.

O presidente russo acrescentou que sempre teve um relacionamento pragmático e de confiança com Trump, elogiando sua “inteligência”, tanto que se diz pronto para negociar diretamente com o republicano sobre a guerra em Kiev.

Ameaças

Durante seus primeiros dias na presidência dos EUA, Trump ameaçou a Rússia com mais sanções e tarifas se o país se recusar a concordar em acabar com a guerra na Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Moscou considera que o conflito foi desencadeado pela recusa do Ocidente em ter em conta os interesses de segurança da Rússia.

“O conflito não depende dos preços do petróleo”, disse Peskov numa conversa com os jornalistas. “O conflito está a decorrer devido à ameaça à segurança nacional da Rússia, à ameaça aos russos que vivem nesses territórios e à recusa dos americanos e dos europeus em ouvir as preocupações de segurança da Rússia. Não está relacionado com os preços do petróleo”.

Os comentários de Peskov fizeram eco das declarações de Putin, segundo as quais teve de enviar tropas para a Ucrânia para afastar uma ameaça à segurança da Rússia resultante dos planos de adesão da Ucrânia à NATO e para proteger os falantes de russo que aí vivem. A Ucrânia e o Ocidente denunciaram a ação de Moscou como um ato de agressão não provocado.

