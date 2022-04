Mundo Putin estaria com câncer na tireoide; Kremlin nega

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A lista de médicos pessoais que acompanham o presidente russo em suas viagens inclui um cirurgião especializado em câncer de tireoide. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estaria enfrentando um câncer na tireoide, informou recentemente a mídia independente russa Proekt em uma longa investigação. A publicação relatou a lista de médicos pessoais que acompanham o presidente russo em suas viagens, incluindo um cirurgião especializado em câncer de tireoide.

“Desde o início do primeiro mandato de Putin, o Kremlin começou a esconder informações sobre a saúde do então jovem presidente, mesmo quando ele caiu do cavalo, ferindo as costas”, diz o texto. Após a divulgação da reportagem, o Kremlin negou os rumores sobre a suposta doença. Segundo o porta-voz Dmytry Peskov, citado pela agência Pravda, o fato não é verdadeiro.

Recentemente, um relatório de inteligência do Pentágono e da Ucrânia, citados pela imprensa internacional, já havia informado que Putin estava com câncer terminal, mas de intestino. No entanto, nenhuma especulação foi confirmada.

Terminal

No início de março, surgiu uma especulação de que Vladimir Putin etaria com câncer de intestino terminal, de acordo com relatórios de inteligência do Pentágono e da Ucrânia citados pelo jornal britânico “Daily Star”.

Acreditava-se que o “rosto inchado” do presidente da Rússia seria um sinal de que ele estaria tomando medicamentos quimioterápicos ou esteróides.

Fontes americanas diziam que sua expressão carrancuda mostrava que ele estava em constante dor. Segundo elas, isso poderia tê-lo tornado mais agressivo ou essa seria uma das razões de ele estar atacando a Ucrânia neste momento, pois saberia que estava morrendo e queria deixar um legado.

“No passado, vimos ele sorrir, mas em 2022 há poucas fotos dele parecendo feliz”, declarou a fonte na época.

“Seu olhar sugere que ele está com dor e nosso pessoal sugere que seu olhar de raiva é provavelmente o resultado de ele estar vivendo em agonia. Nosso pessoal acredita que ele esteja doente. E ele está preocupado com a Covid, pois mantém sua equipe à distância”, acrescentou.

Nenhuma das hipóteses se concretizou no entanto.

Sem saída

Exilado e crítico do presidente russo, o magnata Mikhail Khodorkovsky diz que Putin “está encurralado” na Ucrânia e tem apenas duas opções: uma escalada do conflito ou negociações de paz sérias. “Putin, entendeu que pode não haver solução militar”, afirmou o empresário do petróleo em entrevista à DW.

Khodorkovsky passou uma década na prisão na Rússia sob acusações amplamente consideradas como uma vingança por desafiar o regime de Putin.

As tropas russas iniciaram a guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro, com Putin anunciando como objetivos a “desmilitarização” e a “desnazificação” do ex-estado soviético, além da proteção dos falantes de russo no país.

Mas, com o fracasso da Rússia em ocupar rapidamente o país devido à forte resistência ucraniana, Moscou anunciou recentemente uma mudança em seus objetivos de guerra, dizendo que se concentrará na “libertação” da região de Donbass, no leste da Ucrânia. O Ocidente, porém, vê com ceticismo a versão.

“Putin está encurralado quando se trata da operação militar”, disse Khodorkovsky. “Agora, ele tem duas opções: ou aumenta a escalada, o que pode significar a introdução de mobilização ou o uso de armas nucleares táticas, ou estabiliza a situação e começa negociações de paz sérias”.

À DW, Khodorkovsky também enfatizou a importância de um discurso ocidental unificado. “A posição do Ocidente precisa ser clara, o que significa apoio abrangente à Ucrânia se a guerra continuar e caso Putin use armas nucleares táticas ou outras armas de destruição em massa”, destacou. “Esse tipo de posição clara do Ocidente vai, digamos, ajudar Putin a tomar a decisão certa”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo