Líder russo publicou trecho da mensagem de condolências em canal de Telegram. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou suas condolências a Jair Bolsonaro (PL) pelas “trágicas consequências das fortes chuvas e enchentes nos estados do Nordeste do Brasil”, de acordo com um comunicado publicado no canal de Telegram do governo russo nesta segunda-feira (30).

Um parágrafo da mensagem foi divulgado: “Na Rússia, nós compartilharmos o luto com aqueles que perderam suas pessoas amadas como resultado dos acontecimentos dos elementos naturais, e temos esperança em uma recuperação rápida a todas as vítimas”.

Até esta segunda-feira (30), o saldo de mortes conhecidas devido a chuvas e deslizamentos que ocorrem em Pernambuco há uma semana chega a 93.

Bolsonaro sobrevoou, na manhã desta segunda, algumas das áreas mais atingidas pelas chuvas no Grande Recife. Acompanhado por ministros, ele lamentou a tragédia e criticou a ausência do governador Paulo Câmara (PSB) no evento.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que as chuvas reduziram de volume, mas devem continuar com intensidade moderada até sexta-feira (3) no Grande Recife e na Zona da Mata. A Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) reforçou o alerta sobre o alto risco de deslizamentos, devido ao solo estar bastante encharcado.

A primeira morte foi confirmada na quarta (25). O número de desabrigados, que era mais de 3,9 mil até o domingo (29), aumentou para 5 mil nesta segunda (30), principalmente nos municípios da Região Metropolitana e da Zona da Mata.

