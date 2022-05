Brasil Bolsonaro diz que “catástrofes acontecem” após sobrevoar áreas atingidas pela chuva no Recife

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Presidente anunciou concessão de crédito sem juros a beneficiários do BPC atingidos pelas chuvas. (Foto: Anderson Riedel/PR)

Após sobrevoar nesta manhã as áreas atingidas por chuvas na região metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro fez uma rápida declaração à imprensa sobre a tragédia que já deixou ao menos 93 mortos. “Infelizmente essas catástrofes acontecem, um País continental tem seus problemas. Tivemos problemas semelhantes em Petrópolis, no sul da Bahia, no norte de Minas”, afirmou o presidente.

No fim do ano passado, Bolsonaro ignorou tragédia na Bahia, em que 20 pessoas morreram e milhares ficaram desabrigadas. No mesmo período, ele estava de férias na Praia do Forte, em São São Francisco do Sul (SC), onde passeou de jet ski pela Praia do Itaguaçu.

Nesta segunda-feira (30), às vésperas das eleições, Bolsonaro manifestou seu pesar às famílias das vítimas da chuva em Recife e criticou a atuação do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), por “fazer política em cima da desgraça de alguns”. “Faltou iniciativa da parte de Paulo Câmara. Governador tem que esquecer questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar”, afirmou.

Correligionário de Geraldo Alckmin, Câmara apoia a pré-candidatura de Lula (PT) à presidência da República. O petista, natural de Pernambuco, tem grande popularidade no Estado.

Bolsonaro ainda elogiou a atuação das Forças Armadas na assistência às famílias. “Vamos dar apoio aos municípios e ao governo do Estado. O governo federal está sempre alerta para atender à população, independente de pedidos das autoridades locais”, afirmou.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, afirmou ao lado de Bolsonaro que, para uma chuva, o número de mortes é muito elevado. “Ainda tem previsão de chuva para os próximos dias, então as medidas de autoproteção precisam ser mantidas”, declarou.

