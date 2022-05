Polícia Quadrilha assalta banco e faz reféns em município da Região Sul do Estado

13 de maio de 2022

Carro foi incendiado em frente a banco em Amaral Ferrador. Foto: Bope-RS/Divulgação Carro foi incendiado em frente a banco em Amaral Ferrador. (Foto: Bope-RS/Divulgação) Foto: Bope-RS/Divulgação

Uma quadrilha assaltou uma agência bancária no município de Amaral Ferrador, na Região Sul do Estado, no início da tarde desta sexta-feira (13). Segundo informações preliminares, quatro assaltantes participaram da ação. Imagens de uma câmera de segurança mostram que ao menos nove pessoas foram feitas de reféns para um cordão humano no lado externo do banco.

Os assaltantes teriam ateado fogo no carro que usaram para chegar até a cidade e que teriam fugido em outro veículo em direção à cidade de Encruzilhada do Sul. Não há informações sobre a quantia roubada do banco.

Foram deslocadas para a região tropas do Comando de Polícia de Choque, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Aviação, além de tropas do Comando Regional de Polícia Ostensiva Vale do Rio Pardo.

Em maio de 2021, uma agência do Banrisul de Amaral Ferrador foi assaltada.

Reportagem em atualização.

