Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

A expectativa é de atender aproximadamente 500 pessoas durante o evento com todos os serviços oferecidos. Foto: Cristine Rochol/PMPA A expectativa é de atender aproximadamente 500 pessoas durante o evento com todos os serviços oferecidos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Orientações de saúde e de tratamento ao tabagismo integram a ação social Trilha da Saúde, que será realizada neste domingo (15), no Parque Farroupilha (Redenção). A programação ocorre das 9h às 17h, em alusão ao Dia Mundial do Combate ao Fumo, lembrado em 31 de maio. A iniciativa é promovida pelas Farmácias São João, Boehringer, Hospital Mãe de Deus e Hospital São Lucas da Pucrs, com participação e apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O público que circular pelo parque terá à disposição testes de perfil lipídico, com dosagem de colesterol e triglicerídeos, além de aferição de pressão arterial, escore de risco cardiovascular, exames de espirometria, orientações com médicos pneumologistas e farmacêuticos e prática de yoga. Profissionais da SMS estarão no local para divulgar o acesso à avaliação e tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde (SUS), relacionando o fumo como fator de risco para o câncer de boca.

Conforme os organizadores, a escolha de Porto Alegre para a realização do evento levou em consideração os dados da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgados pelo Ministério da Saúde, que apontam a capital gaúcha com a maior prevalência de fumantes do Brasil.

A expectativa é de atender aproximadamente 500 pessoas durante o evento com todos os serviços oferecidos. Em caso de chuva, a ação será transferida para o dia 22.

