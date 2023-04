Mundo Quais promessas Joe Biden cumpriu? E em quais falhou? Entenda

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Presidente dos EUA anunciou esta semana que tentará a reeleição. (Foto: Adam Schultz/The White House)

O que já era há muito tempo especulado tornou-se oficial esta semana: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que vai ser candidato à reeleição em 2024. Mas o que ele alcançou no primeiro mandato? Veja abaixo alguns pontos:

Queda do desemprego

A pandemia de covid levou a uma grande alta do desemprego nos Estados Unidos em 2020, quando o índice de pessoas sem trabalho passou de 14%.

A economia gerou muito mais postos de trabalho do que o esperado. Os dados de janeiro de 2023 do Departamento de Trabalho superaram todas as expectativas, com a criação de 517 mil novos empregos, levando o desemprego para 3,4%. É o nível mais baixo desde maio de 1969.

Investimentos

Com incentivos de US$ 52 bilhões (cerca de R$ 262 bilhões), no âmbito da chamada Lei dos Chips (Chips and Science Act), Biden ajudou a indústria doméstica de chips a alavancar a produção de semicondutores.

Produtos de alta tecnologia, como chips de computadores, baterias e carros elétricos, deverão novamente ser feitos nos Estados Unidos, com incentivos e apoios do governo. Além disso, cadeias de produção deverão ser garantidas com incentivos a investimentos e políticas industriais ativas.

Proteção ambiental

Subsídios, créditos fiscais, empréstimos: com cerca de US$ 369 bilhões (cerca de R$ 1,86 trilhões), o governo quer combater a crise climática ao longo dos próximos dez anos, no âmbito da Lei de Redução da Inflação (Inflation Reduction Act, ou IRA), de agosto de 2022.

A produção de energias renováveis deverá ser ampliada, a eficiência energética de residências deverá ser melhorada, e as emissões de usinas a gás e carvão, reduzidas.

Saúde

A mesma lei também prevê investimentos de US$ 64 bilhões (R$ 322 bilhões) no sistema de saúde dos Estados Unidos. A ideia é ajudar os cidadãos com os custos de planos privados de saúde e também reduzir os preços de medicamentos. Também as contribuições próprias são reduzidas: um paciente com diabetes precisa pagar apenas 35 dólares por mês pela sua insulina.

Infraestrutura

O pacote para a infraestrutura, aprovado em novembro por maioria de votos dos dois partidos, prevê cerca de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5 trilhões). Estradas, pontes e ferrovias, bem como portos e aeroportos em todo o país deverão ser renovados, e áreas rurais deverão receber internet de banda larga. O pacote inclui também mais estações de recarga de carros elétricos e incentivos para ônibus elétricos.

Casamento homoafetivo

Em dezembro de 2022, Biden assinou a lei para proteção do casamento homoafetivo, que obriga estados a reconheceram alianças seladas em outros estados americanos.

Além disso a lei elimina um trecho que definia o casamento como a união entre um homem e uma mulher, já classificado de inconstitucional.

Diplomacia

Depois de seu antecessor, Donald Trump, favorecer ações nacionais isoladas e até mesmo ameaçar com a saída dos Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Biden retomou a cooperação internacional e, com isso, o tradicional rumo da política externa americana.

Os Estados Unidos assumiram a liderança no apoio conjunto, com a União Europeia, à Ucrânia depois da invasão da Rússia. Desde o início da guerra, os EUA já ofereceram mais de 70 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia.

Lei de armas

Biden chamou de importante a lei de proteção contra a violência por armas de fogo, que ele assinou em junho de 2022, mas reconheceu que esperava mais.

O acordo entre democratas e republicanos prevê que compradores de armas com menos de 21 anos sejam mais fortemente controlados. Incentivos financeiros devem fazer com que estados retirem temporariamente as armas de portadores potencialmente perigosos. Além disso, um pacote bilionário deverá tornar as escolas mais seguras e garantir um melhor atendimento psiquiátrico.

O que Biden não fez

O presidente dos EUA não conseguiu implementar muitas de suas promessas de campanha:

– O crédito fiscal ampliado para crianças não foi renovado;

– O programa de créditos estudantis foi suspenso;

– A reforma da polícia não avançou;

– Biden e o Partido Democrata não conseguiram tornar o direito ao aborto nacional. A Suprema Corte, predominantemente conservadora, derrubou o direito constitucional ao aborto em junho de 2022;

– Retirada do Afeganistão acabou sendo um fiasco;

– Questão migratória em aberto.

