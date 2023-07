Geral Quais são as cidades mais violentas do Brasil? Veja ranking das 50 com mais homicídios

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

As quatro cidades com maiores indicadores proporcionais de homicídio estão na Bahia. (Foto: Governo da Bahia)

A cidade de Jequié, no interior da Bahia, teve a mais elevada taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil no ano passado. O dado é do novo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nessa quinta-feira (20). De acordo com o documento, o município baiano teve uma taxa de 88,8 assassinatos para cada grupo de 100 mil pessoas.

A Bahia ocupa as quatro primeiras posições da lista das 50 cidades mais violentas. Além de Jequié, aparecem no topo os municípios de Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Sorriso, no Mato Grosso, e Altamira, no Pará, também possuem taxas de homicídio elevadas.

Veja abaixo o ranking das cidades com mais homicídios do Brasil, em taxa por 100 mil habitantes:

– Jequié (BA): 88,8;

– Santo Antônio de Jesus (BA): 88,3;

– Simões Filho (BA): 87,4;

– Camaçari (BA): 82,1;

– Cabo de Santo Agostinho (PE): 81,2;

– Sorriso (MT): 70,5;

– Altamira (PA): 70,5;

– Macapá (AP): 70,0;

– Feira de Santana (BA): 68,5;

– Juazeiro (BA):68,3;

– Teixeira de Freitas (BA): 66,8;

– Salvador (BA): 66,0;

– Mossoró (RN): 63,5;

– Ilhéu (BA): 62,1;

– Itaituba (PA): 61,6;

– Itaguaí (RJ): 61,6;

– Queimados (RJ): 61,2;

– Luís Eduardo Magalhães (BA): 56,5;

– Eunápolis (BA): 56,3;

– Santa Rita (PB): 56,0;

– Maracanaú (CE): 55,9;

– Angra dos Reis (RJ): 55,5;

– Manaus (AM): 53,4;

– Rio Grande (RS): 53,2;

– Alagoinhas (BA): 53,0;

– Marabá (PA): 51,8;

– Vitória de Santo Antão (PE): 51,5;

– Itabaiana (SE): 51,2;

– Caucaia (CE): 51,2;

– São Lourenço da Mata (PE): 50,3;

– Santana (AP): 49,4;

– Paragominas (PA): 49,3;

– Patos (PB): 47,5;

– Paranaguá (PR): 47,3;

– Parauapebas (PA): 46,9;

– Macaé (RJ): 46,7;

– Caxias (MA): 46,5;

– Parnaíba (PI): 46,3;

– Garanhuns (PE): 44,9;

– São Gonçalo do Amarante (RN): 44,9;

– Alvorada (RS): 44,8;

– Jaboatão dos Guararapes (PE): 44,6;

– Duque de Caxias (RJ): 44,3;

– Almirante Tamandaré (PR): 44,2;

– Castanhal (PA): 44,2;

– Campo Largo (PR): 43,3;

– Porto Velho (RO): 42,1;

– Ji-Paraná (RO): 41,8;

– Belford Roxo (RJ): 41,8;

– Marituba (PA): 41,6.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

