Saúde Qual o seu tipo sanguíneo? Estudo mostra que um deles pode retardar o envelhecimento

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Um determinado tipo de sangue têm maior eficiência no reparo celular e na regeneração de tecidos. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisas recentes têm se aprofundado na relação entre o tipo sanguíneo e a expectativa de vida, sugerindo que alguns tipos sanguíneos podem influenciar diretamente o envelhecimento e a saúde geral de uma pessoa. O sistema ABO, que classifica os tipos sanguíneos em A, B, O e AB, indica que pessoas com tipo sanguíneo B, em particular, parecem envelhecer de forma mais lenta quando comparadas a indivíduos dos outros tipos. Essa descoberta tem gerado interesse, pois sugere que o tipo sanguíneo pode ter uma relação significativa com a longevidade e o envelhecimento saudável.

Um estudo recente publicado no Planet Today aponta que os indivíduos com sangue tipo B têm uma maior capacidade de adaptação às mudanças fisiológicas ao longo da vida. A pesquisa sugere que isso ocorre devido à eficiência maior desses indivíduos no reparo celular e na regeneração de tecidos. Esses fatores podem explicar, em grande parte, o motivo de as pessoas com tipo sanguíneo B envelhecerem mais lentamente. A regeneração celular eficiente é um componente essencial na manutenção da saúde e da vitalidade ao longo dos anos, o que contribui diretamente para um envelhecimento mais gradual e saudável.

Diferenças

O estudo também destaca diferenças comportamentais e emocionais associadas ao tipo sanguíneo B. Indivíduos com esse tipo sanguíneo podem ser mais sensíveis e, por isso, necessitar de maior carinho e cuidado emocional do que os de outros grupos sanguíneos. Essa sensibilidade, embora um tanto subjetiva, é vista por alguns pesquisadores como um fator que pode influenciar o estilo de vida e, consequentemente, a saúde e longevidade. No entanto, os cientistas alertam que, embora o tipo sanguíneo B possa ter uma relação com uma vida mais longa, essa vantagem não é automática. Manter um estilo de vida saudável, com dieta equilibrada e cuidados preventivos, é essencial para que os benefícios do tipo sanguíneo B se manifestem de forma plena.

Esse estudo não é o único a sugerir uma ligação entre o tipo sanguíneo e a longevidade. Outra pesquisa, conduzida no Japão e publicada na revista Experimental Gerontology, encontrou que o tipo sanguíneo B poderia estar relacionado a uma longevidade excepcional, reforçando a ideia de que esse tipo sanguíneo pode desempenhar um papel significativo no envelhecimento.

Por outro lado, um estudo publicado na revista BMC Medicine analisou a relação entre tipos sanguíneos e risco de mortalidade. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos e da Universidade de Ciências Médicas de Teerã concluíram que pessoas com os tipos sanguíneos A, B e AB têm um risco 9% maior de morrer de doenças médicas gerais, além de um risco 15% maior de morrer de outras doenças, incluindo as cardiovasculares, em comparação com aquelas com sangue tipo O.

Os resultados também indicaram que indivíduos com tipos A e B apresentam um risco aumentado de desenvolver câncer gástrico, reforçando a ideia de que o tipo sanguíneo pode influenciar não só a longevidade, mas também a vulnerabilidade a doenças específicas.

2025-02-03