Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

Anunciado Meta Verified no WhatsaApp para qualquer empresa no Brasil e ligações para grandes companhias. (Foto: Reprodução)

A Meta apresentou novos recursos do WhatsApp para empresas durante o evento Meta Conversations, realizado em São Paulo (SP). Além do Meta Verified no Brasil, que dá o selo de verificado e outras vantagens para qualquer perfil do WhatsApp Business que assine o pacote, as grandes companhias vão ganhar um recurso para fazer ligações pelo mensageiro.

Meta Verified para WhatsApp

O lançamento expande a presença do Meta Verified, serviço pago lançado em setembro de 2023 que oferece o selo de verificado para perfis. Durante a conferência Conversations 2024, a Meta informou que a plataforma começou a desembarcar no Brasil, Colômbia, Índia e Indonésia.

Além de liberar o selo azul no perfil da empresa, o Meta Verified oferece suporte de conta aprimorado, incluindo a proteção contra falsificação de identidade. Os assinantes também conseguem utilizar o WhatsApp em vários dispositivos simultaneamente, o que permite um acesso mais amplo aos funcionários. Vale lembrar que o Meta Verfied é diferente da verificação de grandes empresas que usam o Zap ou de canais oficiais na plataforma, que são identificadas pelo selo verde (este não pode ser comprado).

A Meta ainda não atualizou a página em português com os valores do Meta Verified para WhatsApp. Contudo, a página em inglês mostra que a assinatura vai custar de US$ 14,99 a US$ 499,99 ao mês, os mesmos praticados no Brasil. Os valores também são válidos apenas para uma única página do Facebook, conta do Instagram ou número de telefone do mensageiro:

Outra novidade gira em torno da ligação para grandes negócios. “Estamos introduzindo a capacidade de ligar para empresas maiores no WhatsApp com apenas um toque”, anunciaram os desenvolvedores do WhatsApp. “Acabamos de começar a testar esse recurso e iremos expandi-lo para mais empresas nos próximos meses.”

IA para empresas

A Meta também anunciou que está treinando uma IA para responder às perguntas mais populares que as empresas recebem no WhatsApp. O recurso tem como objetivo facilitar o atendimento com clientes através do mensageiro.

“Também estamos integrando IA para ajudar as empresas a criar anúncios no Facebook e no Instagram, lembrando aos clientes que eles deixaram um item no carrinho ou oferecendo um desconto em uma compra que estavam esperando para fazer”, anunciou a Meta.

