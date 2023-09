Tecnologia Quanto vai custar o iPhone 15? Veja possíveis preços dos celulares

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Linha principal do iPhone 15 deve ter preço semelhante ao iPhone 14, já os modelos de iPhone 15 Pro e Pro Max devem ficar mais caros. (Foto: Divulgação)

O iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max devem ser mais caros que a geração anterior. Segundo informações divulgadas pelo portal Bloomberg, a nova linha de celulares profissionais da Apple deve custar cerca de US$ 100 (cerca de R$ 495 reais, em conversão direta da moeda) a mais em comparação com seus antecessores, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Por enquanto, as informações não foram confirmadas oficialmente pela Apple, e se tratam apenas de rumores. A próxima geração de celulares da maçã tem data de lançamento confirmada para o dia 12.

Segundo informações divulgadas pelo site especializado MacRumors, é esperado que os novos modelos do iPhone 15 sigam a mesma linha de preço do iPhone 14, com uma pequena mudança em relação à linha Pro, que deve ficar um pouco mais cara.

O preço inicial da linha principal do iPhone 15 deve ficar em US$ 799, considerando o armazenamento de 128 GB — valor que é semelhante ao preço de lançamento do iPhone 14 com o mesmo espaço de memória.

A versão mais cara da linha principal dos novos modelos pertenceria ao iPhone 15 Plus de 512 GB, que deve chegar ao mercado norte-americano custando cerca de US$ 1.199 (cerca de R$ 5.932, em conversão direta e sem impostos). Já em relação à linha Pro, que também vai trazer melhorias significativas em comparação aos modelos profissionais do iPhone 14, os preços mudam um pouco.

A linha Pro do iPhone 15 deve chegar com os mesmos tamanhos de tela da geração anterior, ou seja, o iPhone 15 Pro deve vir com 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 15 Pro Max chegaria com 6,7 polegadas. No entanto, é esperado que as laterais em alumínio dos modelos anteriores deem lugar a um acabamento mais resistente, em titânio. Além disso, o botão de “mute”, que fica localizado na lateral do iPhone, também deve receber um upgrade de design.

É esperado que o iPhone 15 Pro dê as boas-vindas ao mercado custando cerca de US$ 1.099 (cerca de R$ 5.437, em conversão direta e sem impostos), enquanto o iPhone 15 Pro Max tenha seu preço começando em US$ 1.199 (cerca de R$ 5.932).

Ainda não há dados sobre os valores de comercialização dos novos celulares da maçã no Brasil.

