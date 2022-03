Saúde Quarta dose de vacina contra covid será necessária

Por Redação O Sul | 14 de março de 2022

A farmacêutica está trabalhando na elaboração de uma vacina que combata todas as variantes. (Foto: Agência Brasil)

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse que será necessária aplicação de uma quarta dose da vacina contra a covid. Em entrevista ao programa Face The Nation, da TV americana CBS, Bourla explicou que apesar de a terceira dose ser bastante eficaz contra mortes e hospitalizações, ela ainda não consegue impedir infecções.

“A proteção que estamos recebendo da terceira dose é boa o suficiente. Na verdade, muito boa para diminuir hospitalizações e mortes, mas não é tão boa contra infecções”, afirmou. “Da maneira que vimos, é necessário uma quarta dose”, disse.

Bourla destacou que isso acende o alerta sobre a possibilidade de surgimento de variantes que eventualmente possam escapar da proteção oferecida pelas vacinas. “Muitas variantes estão surgindo e a ômicron foi a primeira a conseguir escapar, de maneira habilidosa, da proteção imunológica que estamos dando”, destacou.

Albert Bourla ainda afirmou que a farmacêutica está trabalhando na elaboração de uma vacina que combata todas as variantes e que tenha eficácia de pelo menos um ano. “Estamos trabalhando de forma diligente nisso, não só para fazer uma vacina que atue contra todas as variantes, incluindo a ômicron, mas também que garanta proteção por pelo menos um ano”, disse.

No Brasil, imunossuprimidos com mais de 12 anos estão autorizados a tomar a quarta dose da vacina desde fevereiro. Entram nesse grupo transplantados, pessoas que vivem com HIV, em tratamento para câncer ou que usam medicamentos imunossupressores. Todos os maiores de 18 anos devem tomar a terceira dose ou o reforço.

Ministério da Saúde

Pouco menos de 40% da população brasileira elegível para dose de reforço já se imunizou. Os números são de levantamento feito pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 do Ministério da Saúde. Diante deste cenário, a pasta ainda não recomenda a quarta dose da vacina contra a doença para a população geral.

“Até o momento, os especialistas não indicam a aplicação dessa chamada quarta dose, que para muitos seria a primeira dose do ano de 2022”, relembrou o ministro Marcelo Queiroga, nesta segunda (14). A prioridade continua a ser aumentar a cobertura vacinal com as duas primeiras doses e o reforço.

“A equipe técnica tem trabalhado sobre esse assunto, no âmbito da CTAI-Covid, discutindo com especialistas. A secretária Rosana Melo tem me informado a respeito desses dados”, continuou o cardiologista.

