Rio Grande do Sul Quarta-feira começa com tempo gelado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Rio Grande do Sul vai ter mais um amanhecer de frio muito intenso e formação de geada em diversos pontos nesta quarta-feira. Foto: Roger Terra de Moraes/Emater Rio Grande do Sul vai ter mais um amanhecer de frio muito intenso e formação de geada em diversos pontos nesta quarta-feira. (Foto: Roger Terra de Moraes/Emater) Foto: Roger Terra de Moraes/Emater

O primeiro dia do chamado inverno meteorológico (trimestre junho a agosto), que é diferente do inverno astronômico, será mais uma vez gélido no Rio Grande do Sul. A MetSul Meteorologia antecipa uma madrugada e amanhecer de quarta-feira (1º) de temperatura muitíssimo baixa em parte do Estado, com mínimas abaixo de 5ºC generalizadas e novamente negativas em grande número de municípios.

A previsão é que algumas cidades terão mínimas até menores que as observadas nesta terça, embora na maioria dos municípios as marcas sejam menos baixas. O Sul e parte do Leste podem ter pontos com mínimas menores, inclusive a Grande Porto Alegre.

Já na esmagadora maioria dos pontos da Metade Norte, o aumento de nuvens e vento devem impedir que se repitam as marcas desta terça, apesar de seguir muito frio.

Porto Alegre pode amanhecer com 4ºC a 5ºC, logo não se descarta que a mínima seja menor que a de terça. Na região metropolitana, os termômetros devem indicar 1ºC a 2ºC em algumas áreas, como no Vale do Sinos e em Morungava (Gravataí).

Na Serra do Sudeste, na região de Pinheiro Machado, marcas mais uma vez nas baixas em torno de -4ºC a -5ºC. A região de Pelotas pode ter 1ºC ao amanhecer. Em Santa Maria, 3ºC. Na Campanha e na fronteira com o Uruguai marcas no final da madrugada de -2ºC a 0ºC em diversos pontos.

Na Serra e nos Aparados, podem acontecer mínimas de -1ºC a 2ºC entre 21h e 0h desta terça e na madrugada, em diferentes cidades. Porém, no decorrer da madrugada a temperatura pode começar a se elevar pelo ingresso de nuvens em vários municípios.

As áreas de Caxias do Sul, Cambará do Sul e São Francisco de Paula podem ter marcas ao redor de 0ºC nas baixadas. Mais uma vez se espera formação de geada em grande número de municípios, com o fenômeno já se formando nesta noite nas localidades de maior altitude.

Espera-se geada ao amanhecer principalmente em municípios do Centro, Sul e Oeste do Estado. Na Metade Norte, em diversos pontos pode ter geada nesta noite e no começo da madrugada, mas que se dissipa depois com o ingresso de nuvens e a elevação da temperatura.

O sol aparecerá com nuvens na maior parte do Estado, mas a nebulosidade aumenta e o tempo fecha na Metade Norte, instabilizando-se com chuva no Médio e Alto Uruguai, Planalto Médio, Serra, Aparados e talvez até no fim do dia na Grande Porto Alegre.

Com nuvens, as máximas serão baixas e faz frio à tarde em quase todo o Estado. Porto Alegre pode ter máxima em torno de 12ºC a 13ºC nesta quarta. A maioria das cidades gaúchas vai ter máximas de 11ºC a 13ºC, e em pontos da Serra e dos Aparados a temperatura pode ter dificuldade em atingir 10ºC – se passar da marca será por muito pouco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul