Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

A Espanha, que acabou passando em segundo na fase de grupos, foi eliminada para Marrocos. Foto: Reprodução/Twitter Espanha A Espanha, que acabou passando em segundo na fase de grupos, foi eliminada para Marrocos. (Foto: Reprodução/Twitter Espanha) Foto: Reprodução/Twitter Espanha

Por mais que tenha ficado conhecida como “Copa das zebras”, a Copa do Mundo do Catar tem na fase mata-mata um desempenho quase impecável das seleções favoritas. Só a Espanha, que acabou passando em segundo na fase de grupos, foi eliminada para Marrocos – que faz um ótimo Mundial.

No entanto, além dos espanhóis, outras duas seleções que compõem o top-8 da Fifa não estarão nas quartas de final no Catar. São elas a Bélgica, que parou ainda no grupo F, onde se classificaram Croácia e Marrocos, e a Itália, que nem se classificou para a Copa do Mundo.

De resto, todas as outras seleções estão nas quartas de final. O ranking da Fifa é organizado de acordo com um sistema de pontuação da entidade máxima do futebol, que leva em consideração partidas amistosas e outras competições que acontecem durante o ano.

Veja o ranking atualizado em outubro: Brasil (1), Bélgica (2), Argentina (3), França (4), Inglaterra (5), Itália (6), Espanha (7) e Holanda (8).

Vexames

Itália, Espanha e Alemanha foram campeãs mundiais nos últimos anos e ganharam a responsabilidade de “ditar o ritmo do futebol nos anos seguintes”. Espanhóis e alemães até conseguiram por certos tempos, mas a Copa do Mundo seguinte trouxe consequências. Aliás, tem sido rotina para os europeus: desde que foram campeões mundiais, sequer conseguiram avançar além das quartas de final.

Na verdade, o trio europeu têm colecionado diversos vexames desde então. Eles se dividem entre eliminações na primeira fase, quedas nas oitavas e até quem conseguiu não se classificar para a Copa do Mundo. Muito pouco por se tratar de duas gigantes e uma seleção que se mostrou em franca ascensão nos últimos anos.

Itália (Campeã em 2006)

Mundial de 2010: eliminada na primeira fase.

Mundial de 2014: eliminada na primeira fase.

Mundial de 2018: não classificou.

Mundial de 2022: não classificou.

Espanha (Campeã em 2010)

Mundial de 2014: eliminada na primeira fase.

Mundial de 2018: eliminada para a Rússia nas oitavas de final.

Mundial de 2022: eliminada para Marrocos nas oitavas de final.

Alemanha (Campeã em 2014)

Mundial de 2018: eliminada na primeira fase.

Mundial de 2022: eliminada na primeira fase.

